德语媒体：解决俄乌危机需要北京配合

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表客座评论认为，只有联手中国，才能真正使俄罗斯陷入孤立境地，因此德国政府有必要同北京展开相关的讨论。这篇题为《通往莫斯科之路绕不过北京》的评论写道：

"那种认为中国会无条件忠实于俄罗斯的观点显然是错误的。在安理会就俄罗斯决议案的表决中，中国投了弃权票。中国驻联合国大使张军的表述让人有理由认为，北京并不支持俄罗斯的军事行动。中国外长王毅也强调：'现在的情况是大家都不希望看到的，'他再度敦促各方以和平手段解决争端。

尽管普京和习近平之间有着密切的战略共识，但除此之外，中国还会在多大程度上为俄罗斯提供经济支持，目前仍是未知数。即便不支持国际社会的制裁行动，中国仍有制裁俄罗斯的有效途径，比如放弃新签署的天然气协定。事实上，一些中国国有银行已经开始限制为进口俄罗斯天然气提供贷款。

不容低估的是，俄罗斯对乌克兰发起的军事行动，也将使中国付出沉重的经济代价。这场战争不仅震动了全球股市，也导致了供应链紧张、航运涨价以及全球性的通胀。俄乌战争也使中国的一带一路项目面临破产风险。从长远来看，欧美陷入不稳定状况，并不符合中国领导层的利益。后疫情时代的经济复苏本来就面临着种种困难，欧盟的动荡注定会产生更大的负面影响。"

评论作者认为，同北京开展直接对话是德国政府目前的当务之急，因为只有这样，才能了解北京的意图，也才能当面敦促北京支持欧盟的立场。评论最后写道：

"鉴于德中双方密切的经济关系，德国绝不应低估自己对中国的政治影响力。德国政府叫停北溪二号项目的审批程序以及批准将俄罗斯银行排除出SWIFT 系统之外的决定，令德国政府的可信度大幅提升。上述决策打破了北京当局的预判，即德国新一届政府也会将经贸关系置于首位，不会在经济账上吃亏。德方对乌克兰提供的军事援助，想必也会给北京留下深刻的印象。

要让北京对俄罗斯的施加影响，北京注定会为此开出条件。但了解北京开价几何也非常重要，而且越早越好。因为只有这样，德国政府内部以及欧洲伙伴之间才能展开相关讨论，决定具体可以给北京什么好处。在多极化的当今世界，在欧洲陷入战争的今天，处理危机时必须要大胆而冷静地研判各种可能方案。"

在"一带一路"项目的框架内，欧洲大陆和中国之间的铁路货运量近年来正在成倍递增。但是，俄罗斯对乌克兰发起的战争，也为中欧铁路的未来画上了问号。《世界报》的报道指出：

"一家参与中欧铁路项目的公司表示，中国政府非常不希望铁路货运会因此中断。毕竟这项耗资数千亿项目的意义，并不仅仅限于开通商贸路线。在中欧走廊的沿线，中国在乌克兰等国投资了很多项目，涉及农业及能源等领域。

中国是乌克兰最重要的贸易伙伴。乌克兰购买中国的工业产品，并向中国出口玉米等粮食产品。中国政府希望借助贸易和投资，扩展本国的利益范围。而历史上的贸易通道恰恰可以为此提供方便。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。