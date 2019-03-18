德语媒体：规模空前的挑战

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》驻华记者以"华为还活着"为题，刊发评论指出，尽管重压之下的华为依然拿出了非常靓丽的业务报表，但是这家中国企业在今后很长一段时间里依然会继续胆战心惊。

"如今，全球没有任何一家公司会面临如此大的压力。美国指责华为与中国当局之间联系紧密，并且警告其盟友不要向'体制竞争对手'敞开大门、继续使用华为设备，从而方便对方的间谍行为。"

"但是，来自华盛顿的攻击，却没能怎么影响华为的生意。这家中国的电信设备制造商，营业额、盈利额都在迅猛增长。调研结果还显示，与美国的这场冲突，甚至还让许多国家的民众对华为的好感度上升、真正提高了华为的品牌知名度。"

"然而，华为深圳总部的胆战心惊还远远没有结束。英国、德国是否会敢于惹恼美国，继续让华为参与本国的5G网络建设？这一切还没有定论。要是柏林今后无法再共享美国的情报，这也不符合德国的利益。"

"而且，即便德国在事实上排除华为设备，北京方面是否会因此而对德国企业进行报复，也非常值得质疑。这是因为，中国经济的继续发展，也同样需要来自德国的技术。"

青岛港的集装箱货轮

雷根斯堡出版的《中巴伐利亚报》以"贸易促转变"为题，刊发评论，对这一贯彻西方外交界数十年的纲领进行了探讨。

"多边体系正在受到两方面的夹击。首先，特朗普总统正在成为保护主义的旗手。许多因素造成保护主义思潮盛行，其中不少因素有一定的道理，值得我们深思。但是，总体而言，保护主义体现的缺乏开放之能力，同时也是将自身错误推脱给他人的体现。"

"另一方面，中国已经进入了国际贸易体系。国家资本主义的中国并没有高喊封闭，在两年前的达沃斯世界经济论坛上，习近平明确表示支持自由贸易原则。但是尽管北京一再宣传其开放性，中国的体制变化依然遥遥无期。也就是说：有了贸易，但无转变。"

"这就浮现了许多问题：我们西方的体系继续对所有人开放，这还有意义吗？我们是否应当管制中国人在欧洲的大规模收购？我们又是否应该也采用国家主导的经济模式，比如也搞产业政策？'贸易促转变'的纲领，是否会反而促进自由民主制之外的其他模式？对于这些问题，我们并没有经验，因此需要我们谨慎应对，同时也应具有远见。西方自由民主市场经济体制的价值观，正在受到巨大的挑战。"

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