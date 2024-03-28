德语媒体：“要同中国开展对话 不要自说自话”

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》报道称，刚刚结束访华行程的巴伐利亚州长索德尔对其同中国总理李强的会谈结果感到非常满意。他表示这种相互间的尊重至关重要，远比“一次性说明立场，却因此毁掉对话渠道”强得多。这篇题为《要开展对话 不要自说自话》的报道写道：
“索德尔对德国记者表示，他在访华期间为改善巴伐利亚企业的框架条件付出了努力。此外，他还努力强调了建立‘公平透明伙伴关系’，而不是引入保护性关税的重要性。中方以开明立场听取了他的建议。…索德尔强调，他在同李强的会谈中，也特地谈及了一些敏感话题。例如俄乌战争。李强表示，中国愿意为促成和平付出努力。索德尔认为，李强的言论虽无新意，但他没有回避这类话题本身，就是一个积极的信号。显然，对于人权等敏感话题，双方只是在保持颜面的前提下，一笔带过。
索德尔：此次中国之行是为了改善巴伐利亚企业的在华营商环境。
在社交媒体中，索德尔此次中国之行的表现，遭到绿党等政治家的批评。有人说，索德尔同毛绒熊猫的合影是在迎合独裁者的宣传。索德尔还接受了清华大学的荣誉教授称号，并形容这是‘莫大的荣誉’。绿党政治家哈恩则对此提出批评。专家们指出，清华大学是中共领导干部的摇篮。还有人批评道，索德尔访华期间，没有寻求同异议人士的对话。巴伐利亚代表团成员对此回应道，此次中国之行的重点是开展政治和经济对话。这位代表团成员还提请各方不要忘记，多年前，巴伐利亚前州长泽霍费尔访华时，随行绿党籍政治家鲍泽私自会晤中国异议艺术家艾未未后，给访华行程造成的‘一地鸡毛’的窘境。”
索德尔强调，此次中国之行是在延续巴伐利亚前州长施特劳斯当年的传统。
“索德尔表示，1975年，施特劳斯访问中国，并会晤了中国领导人毛泽东，‘而当时中国和德国之间差异要比今天大得多’。索德尔说，无论同对方打交道多么困难，开展对话都是非常重要的。索德尔强调，巴伐利亚并不寻求不同于联邦政府的外交政策，但巴伐利亚拥有自己的立场。”
《法兰克福汇报》就索德尔的中国之行及其引发的争议发表评论写道：
“如果将索德尔的中国之行同当年施特劳斯的访华行程相提并论，显然是不恰当的。索德尔现在所面临的政治挑战，完全不能和毛泽东时代同日而语。但索德尔的北京之行仍有其特殊之处。是为了发展经贸关系吗？这确实是索德尔的首要目的，毕竟中国现在是、将来仍是德国最重要的贸易伙伴。然而一个不公正的事实却是，随着内政领域的道德之争越来越主导外交政策，德国对这一经贸关系的依赖程度，也正在被人淡忘。
索德尔强调，他希望推行务实、而不是道德说教式的对华政策。他也会讨论人权问题，但会采取不同于他人的方式，想必这里他是在暗指贝尔博克的道德政策。”
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州长的抱抱
巴伐利亚州长索德尔访问中国的第一站不是北京，不是上海，而是成都。他参观了熊猫繁育站，并给了毛茸茸的熊猫公仔一个州长的抱抱，索德尔此行也因此被称为是“熊猫外交”。
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在成都
在成都期间，索德尔与四川省委书记、省人大常委会主任王晓晖举行会谈，两人还共同出席了两省州重申友好省州关系协议签署仪式。
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参观女足训练赛
他还前往阿迪达斯成都可持续足球场，观看了青少年女足的训练赛。巴伐利亚有“大企之乡”之称，西门子、阿迪达斯、宝马等多家知名德国企业的总部都位于巴伐利亚州。
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鸡爪、鸭舌和兔头
不过，索德尔对中餐似乎兴趣缺缺。周二（3月27日）在社交媒体Instagram 上，索德尔分享了三张照片，并配文提到时差，他写道：“现在是德国早上六点早饭时间。而在中国，已经到了吃午饭的时间。一些高光料理： 鸡爪、鸭舌和兔头。老实说：#索德尔不吃它......不过有人会爱吃。”
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网友的吐槽
这引起了网民的热议，有留言趁此机会提出批评，认为索德尔的做法像他处理政治问题一样：“总是挑最好的部分，让其他人处理不好吃的部分。也有人说他没见过世面：“农民不认识的东西，他就不会吃。”也有人表示同情，写道：“我想我也不敢吃，虽然我很想尝尝味道如何。”
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与李强的会晤
不过，此次中国之行的重点不是熊猫也不是美食，而是计划在周三（3月28日 ）与中国国务院总理李强的会谈。此次随行访华的有一个经济代表团。去年夏季，中国总理李强到访慕尼黑时（见图），身着传统服装的仪仗队奏响军乐列队欢迎，这是巴伐利亚迎接贵宾的最高礼遇。
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索德尔在北京
周二，人在北京的索德尔会晤了中国商务部长王文涛。根据中国商务部网站，双方就中德经贸关系、地方经贸合作等议题进行了交流。索德尔表示，中国是巴伐利亚州第一大贸易伙伴，州政府重视对华合作，坚决反对“脱钩断链”。除了政治讨论之外，这位巴伐利亚州长也去参观了长城。
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不到长城非好汉
索德尔出任州长之前，就已经多次访问中国。而巴伐利亚州同中国的密切关系可谓源远流长。早在1975年，时任基社盟主席的施特劳斯（ Franz-Josef Strauß）就曾自作主张，作为西德第一位政治家访问中国，并同中国最高领导人毛泽东举行了会谈。
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先斩后奏
不过，施特劳斯是在未提前通报总理府和外交部的情况下，对北京进行了先斩后奏式的访问。并成为第一位访问北京，并同毛泽东举行会晤的西德政治家，但此举曾令当时的西德政府大为光火。
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三个友好省份
现在，巴伐利亚州在中国有三个友好省份。分别是四川、山东和广东。索德尔这样定义巴伐利亚州自己的中国战略：“多一点务实精神，少一点道德说教。”索德尔强调，巴伐利亚州的对华关系，绝不是为了和联邦政府对着干，但巴伐利亚州当然要有自己的侧重面。
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故宫也去了
索德尔还去了故宫打卡。周三在北京会晤李强之后，索德尔在本周四（3月28日）返回德国。此次中国之行在巴伐利亚州内部存在争议。州议会反对党社民党议会党团主席布隆（Florian von Brunn）敦促索德尔，“不要见了独裁者，就对中国日益恶化的人权状况只字不提。”基社盟方面则反唇相讥，社民党籍的联邦总理肖尔茨也在积极维护对华关系，并将在四月出访北京。