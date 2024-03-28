德语媒体：“要同中国开展对话 不要自说自话”

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》报道称，刚刚结束访华行程的巴伐利亚州长索德尔对其同中国总理李强的会谈结果感到非常满意。他表示这种相互间的尊重至关重要，远比“一次性说明立场，却因此毁掉对话渠道”强得多。这篇题为《要开展对话 不要自说自话》的报道写道：



“索德尔对德国记者表示，他在访华期间为改善巴伐利亚企业的框架条件付出了努力。此外，他还努力强调了建立‘公平透明伙伴关系’，而不是引入保护性关税的重要性。中方以开明立场听取了他的建议。…索德尔强调，他在同李强的会谈中，也特地谈及了一些敏感话题。例如俄乌战争。李强表示，中国愿意为促成和平付出努力。索德尔认为，李强的言论虽无新意，但他没有回避这类话题本身，就是一个积极的信号。显然，对于人权等敏感话题，双方只是在保持颜面的前提下，一笔带过。

在社交媒体中，索德尔此次中国之行的表现，遭到绿党等政治家的批评。有人说，索德尔同毛绒熊猫的合影是在迎合独裁者的宣传。索德尔还接受了清华大学的荣誉教授称号，并形容这是‘莫大的荣誉’。绿党政治家哈恩则对此提出批评。专家们指出，清华大学是中共领导干部的摇篮。还有人批评道，索德尔访华期间，没有寻求同异议人士的对话。巴伐利亚代表团成员对此回应道，此次中国之行的重点是开展政治和经济对话。这位代表团成员还提请各方不要忘记，多年前，巴伐利亚前州长泽霍费尔访华时，随行绿党籍政治家鲍泽私自会晤中国异议艺术家艾未未后，给访华行程造成的‘一地鸡毛’的窘境。”

索德尔强调，此次中国之行是在延续巴伐利亚前州长施特劳斯当年的传统。

“索德尔表示，1975年，施特劳斯访问中国，并会晤了中国领导人毛泽东，‘而当时中国和德国之间差异要比今天大得多’。索德尔说，无论同对方打交道多么困难，开展对话都是非常重要的。索德尔强调，巴伐利亚并不寻求不同于联邦政府的外交政策，但巴伐利亚拥有自己的立场。”

《法兰克福汇报》就索德尔的中国之行及其引发的争议发表评论写道：

“如果将索德尔的中国之行同当年施特劳斯的访华行程相提并论，显然是不恰当的。索德尔现在所面临的政治挑战，完全不能和毛泽东时代同日而语。但索德尔的北京之行仍有其特殊之处。是为了发展经贸关系吗？这确实是索德尔的首要目的，毕竟中国现在是、将来仍是德国最重要的贸易伙伴。然而一个不公正的事实却是，随着内政领域的道德之争越来越主导外交政策，德国对这一经贸关系的依赖程度，也正在被人淡忘。

索德尔强调，他希望推行务实、而不是道德说教式的对华政策。他也会讨论人权问题，但会采取不同于他人的方式，想必这里他是在暗指贝尔博克的道德政策。”

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