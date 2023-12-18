 德语媒体：要么生存 要么毁灭 | 媒体看中国 | DW | 18.12.2023

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德语媒体：要么生存 要么毁灭

为什么普京的战争机器能顶住西方制裁压力继续运行？《资本》杂志认为，中国向俄罗斯出口的军民两用物资起到了很大作用。《经济周刊》则感慨中国汽车厂商在技术、成本方面全面超越德国竞争对手，而整个德国产业界依然踌躇不前。

俄军导弹里的芯片都是谁提供的？

俄军导弹里的芯片都是谁提供的？

（德国之声中文网）最新一期的德国《资本》杂志以"对俄制裁因为中国而失灵"为题，刊发评论指出，如今的中国俨然成为了规避西方对俄制裁的枢纽，欧美必须要采取具有针对性的措施。

"对俄制裁措施从一开始的目的就是打击俄罗斯的军工业，从而削弱普京的战争机器。因此，俄军刚刚发动侵略战争时，西方七国集团就已经达成一致禁止向俄罗斯出口军民两用产品。起初，出口禁令起到了不错的效果，一些报纸报道称，俄罗斯不得不拆除洗衣机中的半导体元件用来控制导弹。"

"然而，俄罗斯军工业现在再次全速运转。普京的导弹里有欧美生产的芯片以及电气连接件，但它们并非直接销售给俄罗斯，而是通过中国转手。尤其是香港，俨然成为了非法交易军民两用物资的枢纽。根据研究东欧问题的德国学者Janis Kluge的估算，中国企业每月向俄罗斯销售价值约36亿美元的机械及电子产品。没有中国的这些出口物资，普京的军工产业就几乎没法运转。"

"在这一系列事件中，我们可以很容易地研究中国领导人的口是心非。一方面，西方判定中国目前并没有如朝鲜、伊朗那样向俄罗斯提供武器和弹药，因为习近平想避免中国自身也遭到西方制裁。但另一方面，中国对普京战争的间接支持却在不断增加。尽管北京一再声称保持中立，但实际上已经谈不上什么'中立'了。"

"迄今为止，欧洲只是针对少数中国企业采取了直接措施。欧洲人一次次地向北京发送中国企业违反对俄制裁令的清单，却没有采取更具体的行动。可是，如果欧美想要重创普京的战争机器，就不可避免地要更多地针对中国。出于对自身在华经济利益的担心，欧洲人目前仍在躲躲闪闪。但是归根结底，习近平和普京是相似的：只有明确的言辞和强硬的政策才能对他们有效。"

蔚来等中国车企正在进军欧洲市场

蔚来等中国车企正在进军欧洲市场

杜塞尔多夫出版的《经济周刊》以"德国需要中国速度，否则就面临灭亡威胁"为题，刊发评论指出，德国工业界能否学习中国竞争对手的迅捷，将是一个攸关德国生死的问题。

"别磨蹭了！以汽车为本的德国还在和各方讨论不休，其他国家早已制造出了既成事实。多年前，中国就为自己指定了长远的工业规划。当时，中国人就已经意识到，德国人在内燃机技术方面拥有无可追赶的领先优势。所以，中国人开始起步，推动并扶持一个全新的中国汽车产业。他们设定了以电动汽车为主的目标，并且尽全力确保目标能实现。中国人采取的手段固然值得商榷，但有一点是明确的：中国人在多年前就对本国汽车产业多年后的模样有着清晰的想象。这个想法得到了始终如一的贯彻，并且动用了从行政命令、资金投入到权力介入的全部手段。"

作者随后感叹道，德国人至今还在犹犹豫豫地权衡利弊、拿不出一个坚定的产业规划。而犹豫不决的后果就是中国车企大举进军欧洲市场，德国车企不论在技术还是价格方面都无法媲美中国同行

"这事关我们汽车产业的存亡。中国人早就在以创纪录的速度研发新型汽车，而我们的研发速度却依然慢如蜗牛，而且还时不时地忽视客户需求。中国人早就掌控了关键原材料，而我们却还在指望他们今后依然会向我们乖乖供货。"

"争论、犹豫、权衡。请问真正的大计划在哪里？五到十年后的德国工业又将是怎样的一个状况？德国经济部难道就没有一个部门在关心国家的产业政策？他们整天都在干什么？德国人还在争吵不休，工会还在呼吁降低工业电价、降低劳动时长为四天工作制，但是就业岗位却在向低工资国家转移，尤其是次级供应商的就业岗位。每个月都会有新的既成事实。流失的就业岗位却不会再回来。"

"到头来，一事无成！我们的汽车产业就是这样走向完蛋的。我知道，中国并非一切完美，我本人也很高兴生活在德国。可是，要是德国汽车产业不能和政界一道尽快学习中国速度，那么，今后德国道路上的1500万辆电动汽车就会是中国制造。新的现实就是：要么学习中国速度，要么走向灭亡。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

抢攻欧洲市场 中国电动车成慕尼黑车展亮点

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