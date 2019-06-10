 德语媒体：西方隔岸观火 出卖民主 | 媒体看中国 | DW | 11.06.2019

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德语媒体：西方隔岸观火 出卖民主

数以十万计的香港民众抗议，为何依然无望撼动北京？香港人的今日命运，会否是明日全球的命运？周二的德语报刊评论版，继续密集关注香港修订逃犯引渡条例而引发的抗议浪潮。

Hongkong Proteste (Getty Images/A. Kwan)

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》以"自由的灵魂"为题，刊发评论指出，大量香港民众的示威，无法迫使北京取消修法，但是至少给中国政府添加了不小的阻力。

"香港特首并不需要民众的支持，而是北京的撑腰。中国领导层并不愿意因为示威抗议而改变路线，哪怕是一百万人的抗议也不行。香港人也明白这一点，而且是早在2014年。当时，他们争取民主普选的运动失败了。尽管如此，如今的香港人再次走上了街头，而且从北京手中夺得了一个小小的胜利：在并非完全自愿的回归中国之后22年，他们依然捍卫着这些价值观：热爱自由、相信法治、抗争的文化。问题是，这些价值观还能存在多久？"

"多年来，中国一直努力驯服充满叛逆精神的香港人。在香港特区政府的协助下，北京用小步前进的方式不断地限制自由。民主当选的立法会议员被剥夺资格，和平抗议运动的领袖被判刑，书商被绑架。前进的步伐非常之小，以至于外界不太能注意到中国并没有遵守其'一国两制'的承诺。"

"根据承诺，高度自治的香港应该在回归后继续保持其法治政体，为期50年。当初中国在与英国就香港回归签署协议时，就保证了这一点。而蚕食自由的步伐非常小的另一个原因则是：香港特区不再对北京而言那么重要。对香港的自由病毒可能蔓延到中国其他地区的担忧，也已经悄然蒸发。中国不再需要香港的经济吸引力，而香港保持法治政体的目的就是维护其经济吸引力。如今的中国不再需要通往世界的大门，因为中国自己就已经处在世界之中。"

"所以，香港民众所抗议的逃犯引渡条例，就是合乎逻辑的下一步。它将成为北京恐吓香港反对者的一个工具。香港人将无法阻止条例的通过，但是却能够尽可能地增加北京的阻力，从而捍卫一小部分香港价值。"

Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (picture-alliance/Zumapress/J. Russel)

柏林出版的《每日镜报》以"世界的不详之兆"为题，刊发评论指出，中国的自信正在增长，因此，类似香港的事件，今后将会越发频繁。

"香港正在发生的事情，也是全世界的不详征兆。示威者想要捍卫民主自由的权利，抵御北京对香港越来越强的影响力。在民主与中国特色社会主义之间，类似的冲突今后也会在其他地方再次发生。这必将伴随着中国的崛起。北京的领导层以越来越强的自信将中国特色社会主义包装为民主体制之外的又一个选项。用来为中国拓张海外影响力的'一带一路'，不过是其中的一种表现形式。对民主台湾的言语及军事恫吓，则是另一种表现形式。面对香港的抗议，台湾总统蔡英文表示，台湾必须珍惜守护苦苦追求得来的民主。而在柬埔寨等民主传统本来就不深厚的国家，民主体制的影响力正在减小，中国影响力则在上升。对于香港而言，这场抗争似乎没有获胜的前景：2047年，它就会彻底失去其政治上的特殊地位。"

DW.COM

香港百万人游行並沒有叫停《逃犯条例》修订，立法會主席宣佈下週四進行表決，修法的下一個战场将转移到议事厅。中国外交部则强调，中央政府坚定支持港府推动修例，并强调此事纯属中国内政，反对外界干预。 (11.06.2019)

周日由民间人权阵线发起的反对《逃犯条例》修订游行，大会宣布破纪录的103万人走上街头，然而特区政府坚持修例将如期于周三 在立法会二读。民阵表示会进一步行动，并于12日立法会开始二读包围立法会。社会不少声音呼吁罢工罢市。 (10.06.2019)

慕尼黑出版的《南德意志报》则以"一国一制"为题，刊发评论指出，珍爱自由价值观的香港民众的命运，如今也取决于西方的态度。

"习近平治下的中国，正在扩大对民众的全面监控。欧洲人、美国人正在隔岸观火，而香港人对此的感受却不是来自于报纸，而是日常生活的切身体验。北京的长臂正在越来越多地伸入他们的生活。在与香港人的交谈中，能够不断地听到"恐惧"一词。许多年轻人感到很绝望。他们在一个相当自由地体制中长大，中华人民共和国对他们而言完全是陌生的。"

"北京不遵守对国际社会的承诺，这并不令人吃惊。毕竟，中国政府也向本国民众承诺言论自由等权利，却也不遵守。现在需要明了的是，西方国家究竟会如何应对紧张的香港局势。"

"即便英国将香港交还中国是一个严重的错误，政权移交本身却也是必要的。在回归之前的几十年，英国并没有在香港建立其全面的民主体系。而且在中英两国开始谈判前，英国从来没有想到要征求一下香港华裔民众的意见。这两条因素至今影响着香港，也让英国人如今的沉默更显得无地自容。但是，美国、欧盟、还有德国等国，至今也为香港做得太少。"

"七分之一的香港民众走上街头进行示威，他们将法治、民主、言论自由视为基本价值。如果西方国家出于政治与经济上的算计而忽略香港人的诉求，就会释放出一个毁灭性的信号。民主并不总是令人愉悦。要是我们只在政治大环境合适时捍卫民主，那么实际上就已经出卖了民主。"

摘编自其他媒体地内容，不代表德国之声地立场或观点

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/Tyrone Siu)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    “撑自由，反恶法”

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  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Peter)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

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    香港十余名法学界代表对《逃犯条例》的修订予以尖锐批评，称这是对香港司法体系的一次重大挑战。立法会即将于6月12日对《逃犯条例》修订案进行二读。人们担心，《逃犯条例》将把香港从"一国两制"变成"内地延长"。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/Tyrone Siu)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

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    周日的游行为视为雨伞运动后香港最大规模的社会运动，游行人数可能超过2003年反对《基本法》第二十三条立法的七一大游行。当时有50万人参加了游行。《基本法》第二十三条规定香港特区应自行立法，禁止危害国家安全的行为。在香港社会的强烈抗议下，时任香港特区行政长官董建华2003年9月宣布撤回第23条国安条例草案。

  • Hong Kong - Demonstration gegen das Zulassen der Auslieferungen nach China (picture-alliance/AP PHoto/V. Yu)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    掳劫秘密审判将变为“依法引渡”

    香港警方称，游行期间拘捕了7人，分别涉及普通袭击、刑事毁坏、袭警等罪名。香港政府官员此前表示无意收回草案，并强调草案只包括严重罪案，不会影响集会、新闻、言论自由。批评者指出，从"铜锣湾书店"负责人被强行掳劫回中国秘密审判可以看出，中国已将自己的司法管辖区延伸到香港，《逃犯条例》修订后中方就更可以“依法引渡”。

  • Hongkong Demonstration des Gesetzes gegen die Auslieferung (DW/V. Wong)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    美国表达关注

    “反送中”大游行也将矛头指向亲北京的港首林郑月娥。美国国务院发言人日前强调，美国正密切关注香港政府提出的《逃犯条例》修订。《美国—香港政策法》赋予香港贸易及经济的特殊待遇。目前，有美国国会参议员正试图推动引入《香港人权与民主法案》，要求证明香港有足够的自主权，然后才实施任何赋予香港特殊待遇。

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Peter)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    万众一心反送中

    占中9子之一的戴耀廷在狱中通过脸书呼吁香港市民参加游行。他说，送中条例是香港当前最大的威胁，一旦通过，香港会变成“一国一制”。

  • Deutschland Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen von Hongkong nach China in Berlin (Reuters/H. Hanschke)

    “反送中”游行规模或破香港回归后纪录

    港人在柏林等城市声援

    生活在全球27个城市的港人同样在周日发起"反送中"游行，声援香港，其中包括美、加、澳洲多个城市、台北和德国首都柏林等等。在柏林的港人发表声明称，如果修订法案，在香港发展商务的风险和威胁不可避免地会增加，损害香港作为国际金融中心之一的声誉，基本法所保障的个人自由以及人人享有的基本人权都会受到动摇"。

    作者: 乐然


DW.COM

“反送中”游行规模或破香港回归后纪录

6月9日，香港市民走上街头，举行了声势浩大的反对《逃犯条例》修订大游行。组织者民阵表示，游行人数超过了100万。 (09.06.2019)  

外部链接

FAZ: Der Geist der Freiheit

法兰克福汇报

TAGESSPIEGEL: Ein Menetekel für die Welt

每日镜报

SZ: Ein Land, ein System

南德意志报

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