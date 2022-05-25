 德语媒体:西方视而不见助长了新疆的悲剧 | 媒体看中国 | DW | 26.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体:西方视而不见助长了新疆的悲剧

围绕中国压迫新疆维吾尔人的最新证据，德语报刊纷纷发表了评论。《商报》指责欧洲政界、商界长期以来对新疆惨状视而不见，反而进一步扩大对华依赖。《奥格斯堡汇报》则呼吁，制裁中国就是帮助维吾尔人。

达坂城的一处拘留所

达坂城的一处拘留所

DW.COM

巴切莱特在中国期间没有就新疆问题进行公开表态，令外界质疑此次访华的意义。与此同时，中国方面则在积极利用巴切莱特开展自己的宣传攻势，联合国人权高专办公室现在对中国官媒的错误引用进行了澄清。

在媒体披露中国压迫维族人的新证据后，德国经济部长表示，德国将改变与中国打交道的模式，并致力于减少对中国的依赖。此前德国外长也呼吁针对新疆人权状况进行调查。路透社指出，两人的发言反映出本届德国政府对中国的立场比上届更强硬。

巴切萊特訪華期間，國際媒體披露中國新疆再教育營的照片、機密指令等新證據，顯示大量維族人遭到關押。西方呼籲對此進行調查，同時也質疑巴切萊特能否對新疆人權進行全面、不受操控的調查。

国际媒体24日披露一份从新疆公安内部系统外流的文件，其中新疆再教育营的照片、机密指令等文件显示大量维族人遭到关押。德国外交部长贝尔博克周二与王毅通话，呼吁对相关指控展开透明调查。

 (德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"柏林对新疆解密文件的反应相当虚伪"为题，刊发评论指出，中国当局打压维族人的证据已经存在了好几年，只不过一直被德国政界、商界故意无视而已。

"有关中国当局打压少数民族维吾尔人的最新解密文件令人震惊。这些文件证明，在这套压迫体制下，去健身房锻炼身体都会成为被监禁数年的理由。"

"然而，真正的丑闻其实是：这种恶劣状况的各类证据已经被披露了好几年，但是大家却依然生意照做，仿佛这些事情并不存在。多年来，新疆被打压人士的家属一直在顶着巨大压力将真相呈现给世人。多年来，外国驻华记者一直冒着风险报道新疆的恶劣状况。早在2019年，一批泄露自中国当局内部的、已被核实真伪的文件就已经揭示了新疆维吾尔人被压迫的状况，如今披露的细节，其实在2019年的泄密资料中都有。"

"但是，欧洲政界却对此视而不见。除了发出一些口头警告，其他一切如常。在德国政界的支持下，有些德国企业（尤其是汽车厂商）甚至还在不断扩大对中国的依赖性。"

"全世界都对此视而不见，因此，新疆近年来进一步成为了警察国家。那里的民众时时刻刻遭到监控，几乎没有人再敢张嘴发声。许多宗教场所就此消失，宗教生活也遭到了不可逆转的破坏。新疆的悲剧很久以来就为大家所知，这本身其实也是这场人为悲剧的一部分。"

达坂城一处拘留所外持枪执勤的警察

达坂城一处拘留所外持枪执勤的警察

《奥格斯堡汇报》以"西方必须通过制裁中国来帮助维吾尔人"为题，刊发评论指出，西方国家不能再继续对新疆的惨状视而不见。

"数以十万计的新疆穆斯林少数民族被剥夺了权利，他们被拘押、被羞辱，许多人还遭到了虐待。这些堪称中国之耻的反人类罪行的证据以及目击者报告以前就有。这一次，北京也依然会断然否认一切指控。在中国的独裁体制下，透明与公开是不存在的。掌权的习近平将继续寄希望于那些彻底在政治上、经济上依赖中国的国家不敢就此发声。"

"尽管和中国有着全面而深入的经贸关系，德国却并不属于这类国家。德中经贸关系固然重要，但却往往被严重高估。团结起来的西方，将有能力施加具有针对性的对华制裁，同时也将有能力承受住中国的反制措施。在可以预见的将来，西方并不会像对付俄罗斯那样挥舞起制裁中国的大棒。但是，西方的回应仍然必须足够响亮，从而让北京能够切身感受得到。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

 © 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

26.5.2022, Davos, SchweizGerman Vice Chancellor and Economy and Climate Minister Robert Habeck attends a panel discussion at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Monday, May 23, 2022. The annual meeting of the World Economic Forum is taking place in Davos from May 22 until May 26, 2022. (AP Photo/Markus Schreiber)

联邦经济部长：德国将改变对华政策 更优先重视人权 25.05.2022

在媒体披露中国压迫维族人的新证据后，德国经济部长表示，德国将改变与中国打交道的模式，并致力于减少对中国的依赖。此前德国外长也呼吁针对新疆人权状况进行调查。路透社指出，两人的发言反映出本届德国政府对中国的立场比上届更强硬。

This photo taken on June 2, 2019 shows buildings at the Artux City Vocational Skills Education Training Service Center, believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, north of Kashgar in China's northwestern Xinjiang region. - As many as one million ethnic Uighurs and other mostly Muslim minorities are believed to be held in a network of internment camps in Xinjiang, but China has not given any figures and describes the facilities as Òvocational education centresÓ aimed at steering people away from extremism. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH China-Xinjiang-media-rights-press,FOCUS by Eva XIAO (Photo credit should read GREG BAKER/AFP via Getty Images)

国际媒体公布中国压迫维族新证据 德外长呼吁调查 24.05.2022

国际媒体24日披露一份从新疆公安内部系统外流的文件，其中新疆再教育营的照片、机密指令等文件显示大量维族人遭到关押。德国外交部长贝尔博克周二与王毅通话，呼吁对相关指控展开透明调查。

220525 -- BEIJING, May 25, 2022 -- Chinese President Xi Jinping holds a meeting with United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet via video link in Beijing, capital of China, May 25, 2022. CHINA-BEIJING-XI JINPING-UN-HUMAN RIGHTS CHIEF-MEETING CN YuexYuewei PUBLICATIONxNOTxINxCHN

习近平线上会巴切莱特 专家:“联合国访问表演成分居多” 25.05.2022

中国国家主席习近平周三与联合国高专巴切莱特视讯会晤，据中国官媒报道双方未提新疆。外界担忧，巴切莱特将被中共作为公关工具。专家认为，联合国此次访问表演性质居多。此前一天，国际媒体披露更多中国打压维族的证据引发关注。