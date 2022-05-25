德语媒体:西方视而不见助长了新疆的悲剧

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"柏林对新疆解密文件的反应相当虚伪"为题，刊发评论指出，中国当局打压维族人的证据已经存在了好几年，只不过一直被德国政界、商界故意无视而已。

"有关中国当局打压少数民族维吾尔人的最新解密文件令人震惊。这些文件证明，在这套压迫体制下，去健身房锻炼身体都会成为被监禁数年的理由。"

"然而，真正的丑闻其实是：这种恶劣状况的各类证据已经被披露了好几年，但是大家却依然生意照做，仿佛这些事情并不存在。多年来，新疆被打压人士的家属一直在顶着巨大压力将真相呈现给世人。多年来，外国驻华记者一直冒着风险报道新疆的恶劣状况。早在2019年，一批泄露自中国当局内部的、已被核实真伪的文件就已经揭示了新疆维吾尔人被压迫的状况，如今披露的细节，其实在2019年的泄密资料中都有。"

"但是，欧洲政界却对此视而不见。除了发出一些口头警告，其他一切如常。在德国政界的支持下，有些德国企业（尤其是汽车厂商）甚至还在不断扩大对中国的依赖性。"

"全世界都对此视而不见，因此，新疆近年来进一步成为了警察国家。那里的民众时时刻刻遭到监控，几乎没有人再敢张嘴发声。许多宗教场所就此消失，宗教生活也遭到了不可逆转的破坏。新疆的悲剧很久以来就为大家所知，这本身其实也是这场人为悲剧的一部分。"

达坂城一处拘留所外持枪执勤的警察

《奥格斯堡汇报》以"西方必须通过制裁中国来帮助维吾尔人"为题，刊发评论指出，西方国家不能再继续对新疆的惨状视而不见。

"数以十万计的新疆穆斯林少数民族被剥夺了权利，他们被拘押、被羞辱，许多人还遭到了虐待。这些堪称中国之耻的反人类罪行的证据以及目击者报告以前就有。这一次，北京也依然会断然否认一切指控。在中国的独裁体制下，透明与公开是不存在的。掌权的习近平将继续寄希望于那些彻底在政治上、经济上依赖中国的国家不敢就此发声。"

"尽管和中国有着全面而深入的经贸关系，德国却并不属于这类国家。德中经贸关系固然重要，但却往往被严重高估。团结起来的西方，将有能力施加具有针对性的对华制裁，同时也将有能力承受住中国的反制措施。在可以预见的将来，西方并不会像对付俄罗斯那样挥舞起制裁中国的大棒。但是，西方的回应仍然必须足够响亮，从而让北京能够切身感受得到。"

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