德语媒体：西方的两难境地

(德国之声中文网）美国参议院几乎全票通过了《香港人权与民主法案》，以示对香港民主运动的支持。《法兰克福汇报》评论写道，特朗普治下名誉受损的美国都已做出了表率，德国政府是否也应有所行动呢？这篇题为《西方的两难境地》的评论写道：

"有些西方人想必会觉得奇怪，中国政府为何迟迟不采取行动为香港的事态画上句号，毕竟香港的示威活动在中国政府看来是绝对无法容忍的。美国国会通过香港法案后，虽然中国政府也再度强调，香港事务纯属中国内政，但同为内政，如果投掷燃烧弹的事情不是发生在香港，而是发生在上海，结局想必会大为不同。在上海，即便是和平的反政府集会也是无法想象的。

那么，中国又为何一直停留在口水战的层面上呢？担心外部压力显然不是主要原因。中国的宣传机器一股脑地将示威者混为一谈，而不对民主派议员和暴徒加以区分。更何况，从内政层面上讲，暴力行为正是北京求之不得的。因为这样以来，他们就可以说西方民主只能带来混乱和暴力。中国政府显然认为，抗议运动最终将使一场严肃的政治争端不了了之。"

评论认为，面对世界上大大小小的特朗普们，北京极力希望将中国打造成与之相对的理智形象，因此北京会尽量避免以89年天安门方式结束香港的抗议浪潮，这也为香港僵局的政治解决提供了可能性。评论写道：

西方却陷入了两难境地。1989年的情况一目了然：和平示威遭到了血腥镇压。然而今天的情况却是，人们不想、也不应该对香港街头的任何一名示威者都表示声援。有鉴于此，美国国会通过支持香港民主运动的法案虽然值得称道，但美国的信誉本身就是一个问题。因为人们都很清楚，对美国总统特朗普来说，只有符合其个人色彩浓重的政治考量时，人权才会成为一个重要的议题。

但美国国会毕竟做出了表率，希望以此帮助那些关注中国政治自由的人们。反观德国，尽管香港的局势在不断激化，柏林却总是一而再再而三的表示"深表忧虑"。德国不是声称要承担起"更大的责任"吗？"

奥威尔笔下"老大哥"对社会和民众无时无刻的监控曾令许多人不寒而栗。《时代》周报评论认为，中国建立起的监控机制早已远远超过了"老大哥"的范畴，因为奥威尔时代，人们还不懂得运用大数据和人工智能。评论认为，香港年轻一代之所以走上街头，也是因为他们不愿接受无时无刻的监控。这篇题为《数码式列宁主义》的评论写道：

"党和国家领导人习近平承诺要带领民众实现'中国梦'，实现中华民族的复兴。的确，中国的经济也确实实现了令人惊叹的发展。但在思想层面上，中国却在习近平的统治下陷入越来越严重的封闭状态。过去数十年来，政治和知识界的讨论从未受到过今天这么多的限制。

这也正是历时五个多月的香港抗议浪潮迟迟不能平息的真正原因。大多数民众为什么仍对示威者表示支持，甚至能够容忍暴力行径，原因很简单，因为在边界的另一侧，他们看到了自己的未来，让他们不寒而栗的未来。"

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