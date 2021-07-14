德语媒体：西方的丝绸之路

(德国之声中文网)《新苏黎世报》发表“风格迥异，政策几乎一致”的文章，对拜登上台6个月来的政绩做了一番总结。该文从12个方面阐述拜登的政策，认为新政府的政策在很大程度上是上一届政府的延续，而对此最有力的论据便是“保留对华强硬政策”。

文章指出，跟其前任相比，拜登尤其在对华政策上没有改变：

“特朗普最重要的外交遗产莫过于对华政策做出激烈转变。将中国融入美国主导的自由世界体系，并使其逐步实现自由化的梦想全然破灭。特朗普将中国定义为战略对手，而拜登对此没做任何修改，虽然他曾在奥巴马时代以副总统身份执行过对华伙伴关系政策。现在最多在气候政策上，拜登还能看到合作的空间。

“拜登继续特朗普开启的关税惩罚政策，军事战略上也沿用中国威胁论，并不急于同中国强人习近平举行高峰会晤。尽管如此，美国新总统还是增添了新的成分。与特朗普不同，他认为中美之间的问题不仅仅是巨大的贸易逆差，他谴责新疆和香港发生的打压人权事件，而特朗普事实上默许这些事件的发生。他不像特朗普那样易怒多变，为了不在亚太地区甘拜下风，他刻意结盟并维护这一关系，以在当地抗衡中国。

让西方的丝绸之路飞起来

华盛顿和布鲁塞尔希望在非洲和亚洲推进基建工程，抗衡中国的“一带一路倡议”，抵制北京的影响力。都是搞基建项目，但《法兰克福汇报》认为，两者之间有很大差别。《西方的丝绸之路》一文的作者写道，如果将西方在发展中国家的基建计划看成是直接冲击中国的一带一路倡议，那便是误解了美国和欧洲人的计划：

“因为他们没有提供全方位的一揽子工程，而中国的邀约都有这样的基本特征：是一盘棋，从融资到项目设计，从施工到保险，再到大项目的运营。不过，也可能是黄粱美梦一般，惊醒后发现，独裁者当然不会白送这一切。代价会是当地老百姓的期待被全然不顾，最极端的情况就像发生在巴基斯坦那样的炸弹恐袭。气候或者人权议题，往轻里说中西方在理解上还存在着偏差。一些囊中羞涩的政府比如斯里兰卡以及黑山共和国曾欢迎中国的贷款，但到头来无法避免落入债务陷阱，自己的命运则取决于北京的施恩。一些项目直到仔细审核后才发觉它们的战略意义：印度洋上的集装箱港口也可能为中国的潜水艇服务；喜马拉雅山上的机场可以是中国轰炸机的大本营。”

文章指出，西方工业国家必须迅速行动起来，各国制定重点项目，融入必要的私人企业。西方国家政府会遇到资金瓶颈的困境，在目前的情况下，新冠疫情和气候变化已让多国财政捉襟见肘，额外腾出税金花在非洲和亚洲的项目上，怎样向民众解释是很大挑战。此外：

“布鲁塞尔和华盛顿永远赶不上北京的速度。这也不一定是坏事，因为很多项目都半途而废。然而，我们时代4大生死攸关的问题 - 新冠疫情、气候危机、贫困以及教育缺失，已时不我待。基建计划已在布鲁塞尔、华盛顿和柏林的办公桌上铺开，达卡、新德里和雅加达正热切期待着。因此，现在要做的，不仅是让这些纸上的蓝图得到实现，而更是要迅速付诸行动，让它们飞起来。”

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