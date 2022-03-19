德语媒体：西方是否应拉拢中国?

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》以"中国站在俄罗斯一边 - 暂且"为题，刊文指出，美国正在对北京施压，而中国其实也担心支持俄罗斯会损害与西方国家的关系。

"中国的立场会不会有变化？习近平是否会挥别'没有上限'的中俄友谊？已经有消息称，在中共领导层内部也就普京的战争产生了裂痕。"

"战争持续得越久，习近平就越有可能背离普京。就在习近平与拜登会谈的前一天晚上，中国官方电视新闻里首次报道了排队买面包的乌克兰民众遭到俄军攻击、10人丧生的消息，这点就很引人注意。即便是一个善于冷静算计的权术政客，在面对一个日复一日犯下罪行的侵略者时，也难以保持中立。"

3月8日 习近平与德国总理、法国总统会谈

杜塞尔多夫出版的德国《经济周刊》则以"需要一条直通北京的热线电话"为题刊评指出，德国总理肖尔茨也应该利用紧密的德中关系，努力拉拢北京一同来制止普京的战争。

"肖尔茨还没当选德国总理时，就给北京传话说，有意和中国展开良好合作。这一讯号当时让德国政界的许多人颇感不快，其中就包括肖尔茨的执政伙伴，他们本来已经商定采取更为强硬的对华政策。而现在，世界形势已经天翻地覆。"

"俄罗斯总统普京不仅仅发动了入侵乌克兰的战争，还公开进行核威胁。普京已经成为了西方面临的最大安全威胁。西方只有和中国伙伴一道才能将好斗的普京关进笼子里。许多外交官已经将如今的局面比作上世纪四十年代：盟军需要俄罗斯来一同抗击纳粹德国。"

"肖尔茨应当运用他和北京的良好关系，促使中方放弃其自相矛盾的立场。分析人士认为，中国不太可能向俄罗斯提供武器。但是，要想彻底禁运俄罗斯的能源，就必须需要中国的协助。中国和俄罗斯相对较好的关系无疑有助于通过谈判解决乌克兰危机。"

3月8日 习近平与德国总理、法国总统会谈

维也纳出版的奥地利《标准报》则反对西方必须拉拢中国的观点，该报以"中国是一个具有欺骗性的希望"为题，刊评认为，就算北京能够制止莫斯科的乌克兰战争，也不会接受西方价值观。

"对批评人士的打压、舆论审查、背离普世价值观的强硬权力政治、对生命的冷嘲热讽----当前人们对普京以及俄罗斯的一切批评，也都能适用于中国。中共当局对异见人士强硬打压，舆论受到全面审查，维吾尔人和藏人正在遭受文化种族灭绝。"

"在过去近20年里，西方政界和商界对普京的罪行和战争视而不见，因为他们能和俄罗斯做赚钱的生意。如今在中国，他们依然在做同样的生意。"

"现在，从权力政治以及现实政治角度而言，(西方)寄希望于北京的支持固然是合理的。但就像现在西方想要用伊朗、委内瑞拉的石油来取代俄罗斯的能源一样，这在道德上是错误的。伊朗和委内瑞拉此前也是由于和俄罗斯相同的原因受到了西方制裁。"

"中国在乌克兰冲突中保持中立，这很重要，因为能够避免迫在眉睫的第三次世界大战。然而，一旦乌克兰战争结束，西方就必须坚守自己的价值观。否则，世界就会变成习近平、普京等人多年来所追寻的那样：多极而不讲道义。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。