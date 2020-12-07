德语媒体：西方救市 受益的却是中国

(德国之声中文网)《法兰克福汇报》驻上海记者以"疫情中的赢家"为题，刊发评论指出，中国外贸顺差11月创下了历史新高，说明了特朗普的贸易战已经错失了目标。

"疫情之下，全球各国都去采购中国生产的电视机、平板电脑、家具等产品，因此，中国外贸顺差额11月创下了历史新高。从某种角度而言，这是一个坏消息。几乎不再有新发病例的中国，取得这样的经济业绩，靠得不是提高本国民众工资、刺激国内消费。中国也没有从那些经济遭到疫情重创的国家增加购买商品。中国经济反而受益于欧美国家的经济刺激政策。"

"不过，换个角度而言，我们也可以认可中国出口企业所取得的成就。毕竟，他们为防疫封锁期间的西方国家提供了后者所亟需的产品。"

"毫无疑问，特朗普总统错失了他的目标，他原本想通过惩罚性关税以及制裁措施迫使竞争对手中国就范。现在的问题是：如果中国的出口行业在疫情后继续高奏凯歌，新总统拜登又会出台怎样的措施？目前，北京的新对手已经流露出了一些动向：白宫新主人也将'强硬'对待中国。"

德国疫情期间从中国进口了大批医疗物资

《法兰克福评论报》以"向西方发出的警讯"为题，同样刊文点评了中国外贸的创纪录顺差以及疫情期间不退反增的中国经济。

"疫情爆发以来，欧美政界、商界紧张地关注着中国的疫情数字。对于欧美经济而言，中国人是无可取代的客户。不过，与疫情数字同样重要的还有经济数字。最新的数字印证了许多西方人的担忧：相比其他国家，中国正在以更快的速度从疫情导致的经济下挫中恢复。北京也借此增强其政治和经济实力。"

"梦幻般的11月中国出口贸易数字意味着，即便在糟糕的2020年，中国经济依然在增长。全球其他国家迫切需要医疗防护物资以及电子产品。"

"而这一切，偏偏发生在欧美国家将与中国经济脱钩宣布为贸易政策头号战略之时。中国正在强化其世界工厂与供应商的地位。和中国人签的每一笔协议，都蕴藏着进一步增加对华依赖的风险。毕竟，中共对资本主义的解读，并不局限于一手交钱一手交货。他们正寻求改造国际秩序，从而让其更符合中国利益。对于西方而言，中国经济增长应该成为一个警讯：西方也应当尽快调整好疫情曲线以及经济增长曲线。而这两条曲线，互相之间紧密关联。"

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