德语媒体：西方必须统一对华立场

（德国之声中文网）《世界报》发表长篇评论，称华盛顿显然已经下定决心，要遏制住习近平的全球野心。这篇题为《西方必须统一对华立场》的评论写道：

“美国出版物上一再出现有关美中战争的文章。最近一次是在《国家利益》上（“若然开打，何以美军无法轻易赢得对华战争”）。与此同时，美国国务卿布林肯指责中国政府有意支持网络黑客。黑客们既履行政府合同，也为个人牟利从事网络犯罪。拜登总统以震惊四座的战争警告对其情报机构尤其是对微软电子邮件系统大规模攻击的调查结果作出反应：‘我认为，我们最终如果与一大国发生热战，极有可能是大规模网络攻击的后果。‘

”这位总统脑袋里也装着俄罗斯，但他此话可能主要是针对中国的。数字冷战可能演变成网络热战的这一看法也在欧盟和北约引起关注。



美中关系日趋对立的大背景下，欧洲人应当何去何从呢。评论接着写道：

“然而，除此之外，西方亟需澄清其对中国的立场。迫使经济和贸易伙伴在平等基础上公平行事是否就够了？欧洲人如何抵挡中国人涉足巴尔干地区、干预欧盟政治？北约真能在跨太平洋地区发挥作用？而相当于脱钩和对抗的拜登主义的行动框架，即：民主国家联手反对这一世界上的专制政权，——在这个世界上，安全政治和经济政策利益到处交织一起，更有甚者，无法压制的人权考虑和不可或缺的气候合作相互对立，——真是一种现实政治选项？“

周一，德国的“巴伐利亚号”护卫舰离开威廉港，开始了为期七个月的印太使命。当这艘战舰明年二月返回德国码头时，德国已经有了新一届政府，而新一届政府又会如何评判此次远航使命呢？《南德意志报》对此发表评论写道：

"巴伐利亚号护卫舰返航时，德国的政治气候会发生怎样的变化，目前尚无法定论。但可以预见的却是，迄今为止的对华政策已经无法全盘延续。绿党和自民党等反对党已经明确同黑红政府的对华政策划清界限。上述两党均要求，在维吾尔和香港人权问题上，在中国在东亚地区耀武扬威的问题上，德国必须表达鲜明的立场。上述两党当中，至少会有一个将很快作为执政党面临是否履行诺言的考验。同样可以预见的是，一旦拉舍特当选总理，他将会尽力保留默克尔式的对华迂回路线。



不过，对华政策的矛盾之处将只是新政府面临的诸多问题当中较小的问题。过去几年当中，中国专制政权不仅借助数码技术加强了对内部的管控，而且任何国家胆敢对北京的权力欲提出批评，都会感受到沉重的压力。同冷战时期不同的是，北京并不在乎是否能向全世界输出共产主义理想，北京的目的是要不惜一切代价贯彻自身的利益。实现这一目的的首选途径是借助各国对北京的依赖，万不得已，使用武力威胁也在所不惜。

包括欧盟在内的西方民主的未来取决于，西方能否为中国的权力索求划出明确的界限。"

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