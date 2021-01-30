德语媒体：西方应该害怕中国崛起吗?

（德国之声中文网）"在网上很容易就能找到拜登与习近平的合影：数十张照片中，这两位国家领导人举杯共饮或穿着便服与一群年轻人交谈，这传达的信息似乎是：这是互相理解的两个人。事实上也确实如此：几乎没有哪位政治家像这位新任美国总统一样，数十年来如此致力于将中国融入全球经济中"，《南德意志报》2月1日一篇题为"西方应该接受竞争"的评论文章在开头这样写道。

文章表示，鉴于这些过往，如果拜登很快就撤销前任特朗普"基于对经济学错误理解"的对华关税似乎合情合理。"但是拜登恰恰不能这样做。这是因为，即便特朗普的方法是错误的，他的直觉却是正确的：北京政府多年来违反世界贸易规则--允许在国外盗取专有技术、兼并竞争对手；在国内补贴本国企业、让竞争对手难以进入市场。全部这些的目的是在所有未来技术中（从人工智能到自动驾驶再到太空旅行）都占领世界市场领先地位。如果中国成功做到这一点，那么中国将不仅仅在经济上、而且也在政治、军事和意识形态上主导世界。"

那么美国和欧洲应如何应对？作者Claus Hulverscheidt在文章中指出，重要的是先承认以下三点："第一，三十年前制定的利用西方经济体系向中国输出民主和自由的计划失败了。第二，即使是强大的美国，长期来看也无法阻止中国在经济上继续崛起。第三，单独对抗无济于事，甚至会适得其反，毕竟，在诸如气候变化等领域的斗争，只能通过共赢实现。"

文章随后指出，北美、欧盟及其在亚洲的盟友需要一个新的共同战略，该战略一方面要能与北京合作，但另一方面也要接受这种体制性竞争，并制定明确的游戏规则。

"最重要的一点是：如果中国破坏了规则，就必须迅速做出共同反应。"文章写道，可以想象的共同应对策略如金融制裁、对尖端技术的进出口禁令、有针对性的关税、针对企业的投资、并购禁令等等。这应该会触动北京，因为就像世界需要中国的工厂和消费者一样，中国也需要世界的专业知识和消费者。

文章在最后表示，"如果拜登与美国的新老伙伴能够成功给自由、民主、开放和遵守规则的思想注入新生，那么西方就不必害怕与中国发生冲突。恰恰相反：那时西方最有希望在体制性竞争中战胜一个专制的、崇尚民族主义与重商主义的政权"。

"中国的阿卡琉斯之踵"

德国《时代周报》2月2日的一篇专栏文章同样关注了中国崛起这个话题，作者Theo Sommer认为，中国崛起看似势不可挡，然而却也有其致命弱点，那就是人口的迅速老龄化。文章表示，据人口统计学家预测，到了2100年，中国人口将距离峰值减少48%，降至7.32亿。而其中起决定性因素的是20至49岁年龄段的人口会减少4亿，相当于下降84％。社会老龄化问题愈加严重。

文章写道："人口的发展变化是中国崛起这一奇迹的阿卡琉斯之踵（致命弱点）。目前，中国正面临一场人口危机，同样的危机曾在上世纪80年代抑制了日本经济的发展。这会带来经济领域、社会领域甚至军事领域的巨大问题。美国政治学家贝克利（Michael Beckley）曾有些讽刺地说，到时候中国也就不得不在为解放军生产大炮还是为越来越多老年人生产拐杖之间做出抉择。"

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