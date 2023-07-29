德语媒体：西方应联手 不能让习近平得手

（德国之声中文网）柏林出版的《世界报》以"中国领导层如何全球追捕反对者"为题，刊发由德国政治学者 Alexander Görlach撰写的客席评论。作者认为，随着习近平打压香港民主运动、不断威胁台湾，整个民主阵营的自由与安全都受到了挑战，西方国家必须尽快采取行动。

"香港令人震惊的趋势让邻近的民主台湾决心尽可能地疏离中国。北京声称，这个独立岛国是中国的一部分，但是事实上毛泽东及其继任者的政权从未统治过台湾。对于习近平而言，台湾更是眼中钉，而且这是出于和曾经自由的香港相似的理由：台湾是全球最为成功的民主政体之一。"

"根据《经济学人》杂志的排名，台湾的民主程度位列全球第8，德国也不过排名第15，美国更是只位列第27。根据习近平同样也向香港人和台湾人灌输的荒诞民族主义论调，汉人天生不适合民主，而是注定要生活在'中国特色社会主义'之下。"

"2350万台湾人中，大部分都是汉人。他们生活在成功的民主政体治下，这一事实不仅仅激怒了习皇帝，还让后者担心台湾树立的好榜样会激励被监控的中国大陆人民也选择民主制度并赶走中共。"

"即便在台湾之外，中共对包括香港人在内的反对者的所作所为也应该让自由世界敲响警钟。中国设立了秘密警务站，追踪并胁迫中国流亡异议人士返回中国。伪装成文化机构的孔子学院，其员工对中国留学生进行恐吓，威胁说如果他们在当地批评习近平的独裁统治，其中国国内的家人也会受到影响。"

"这些无耻行径表明，香港不过是习近平的开端。在北京的眼中，自由世界只对香港问题提出了很少的抗议，因此习近平认为采取进一步行动是安全的。也正因为如此，自由世界必须坚持不引渡任何人给北京的专制政权。"

"在香港沦陷后，习近平计划要制伏台湾。帮助台湾的立陶宛、瑞典、捷克等国都遭到了北京的霸凌。香港发生的一切也应当为德国政府提供了足够的佐证，体现出中国对民主国家的自由与安全构成了何等威胁。习近平政权在香港露出了真面目，因此决不能让他在台湾得手。"

德国大众位于萨克森茨维考的电动车生产线

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"斥巨资研发，但是德国大众依然缺乏创新"为题，刊发评论指出，老牌车企德国大众没能在中国市场拿出真正具有技术与经济竞争力的电动车型，这意味着这家行业巨头将面临艰难时刻。

作者注意到，德国大众与中国电动车新兴企业小鹏汽车签署了合作协议：德国人负责大批量生产以及发挥采购网络优势，中国人则负责提供快速充电、先进软件等一切面向未来的新技术。"一方代表了创新，另一方则拥有内燃机时代的体量优势。但是在短短几年后，内燃机汽车就有可能在中国变成过时技术。"

"这一合作表明，尽管德国大众在今年上半年投入了超过100亿欧元的巨额预算用于研发，但是却依然无法自主地为中国市场供应具有技术与经济竞争力的电动汽车。更为糟糕的是，虽然已经在中国经营了四十多年，德国大众显然没能注意到中国消费者非常重视汽车软件，许多软件甚至已经可以和智能手机相媲美。"

"缺乏创新能力已经对这家德国巨头造成了实实在在的经济损失。今年上半年，该公司的税后收营收已经下跌了20%。长久而言，德国大众无法如此经营下去。就算没能掌握面向未来的新技术，也至少得要在价格方面具有竞争力。假如德国大众总裁奥博穆(Oliver Blume)认真对待其'价值重于销量'战略，那么这家企业及其众多员工在今后几个月的命运就非常清楚了。"

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