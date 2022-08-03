德语媒体：西方工业依赖一个自由的台湾

（德国之生中文网）"这场冲突清楚地表明，西方工业是多么依赖一个自由的台湾。如果没有那里的世界上最大的芯片生产，欧洲就不会有汽车下线。而这恰恰是中国渴望的。入侵台湾，北京可以填补自己在这方面的空白，并且重创西方。"德国《经济周刊》在题为"攻击芯片中心"的文章中这样写道。

文章指出，尽管存在各种政治对立，台湾在经济上仍与北京有着非常密切的联系。约有8,000家台湾公司活跃在中国，雇用了数千万人，比如，总部设在台湾的富士康就是中国最大的私营企业雇主，仅在郑州的三家工厂就雇佣了25万多人。

文章说，"因此，危机的升级会对台湾海峡两岸产生相当大的经济影响。对西方工业也是如此。中国对台湾的入侵将切断对欧美的重要供应。台湾是世界三大芯片制造商中的两家--台积电和和台联电的所在地。西方制造商奥迪、宝马、特斯拉的工厂里组装的每一辆汽车里几乎都有来自台积电的所谓微控制器。缺了它，许多装配线将无法运作，而且不只限于汽车行业。到目前为止，台积电最大的客户是苹果。"

《经济周刊》该文援引驻德国台北代表处代表谢志伟的话说，半导体行业对军事和战略设备也很重要。"谢志伟警告说："欧洲人不能让台湾连同其整个半导体行业和供应链落入中国的控制之下。中国人可以从中开发出讹诈潜力：' 那样以来，德国人和其他人都不得不跪下来乞求从中国获得这些部件'。"

文章说，总部设在慕尼黑的芯片制造商英飞凌几年前已经开始向台湾以外的公司下更多生产订单，以减少对台湾厂商的依赖，但供应商的变化是复杂和漫长的。"据IC Insights的市场研究，2021年，在中国安装的芯片中只有16.7%是在中国本土制造的。其中大部分又由外国制造商制造。中国本土的生产商仅在中国芯片市场占有6.6%份额。"

大翻译运动击中了中国的痛点

《日报》题为"揭穿熊猫国宣传"的文章关注了"大翻译运动"。文章说："这场运动击中了一个痛点。中国政府在对外宣传中把自己塑造为一个可爱的熊猫国家，而对自己的人民却用民粹主义言论把西方塑造成威胁。这种虚伪的做法是北京想掩盖的。"

文章指出，这种虚伪的差异几乎充斥着所有的辩论。例如，当习近平在联合国的视频演讲中宣传要与台湾 "和平统一"之时，胡锡进--一位知名公知和高级党员则在文章中呼吁尽快攻打该岛。当日本前总理安倍晋三被暗杀时，中国政府公开表示哀悼，但在网络上，审查员却容忍了民粹主义暴徒对凶手表示百万次祝贺。

文章说，"越来越严格的审查制度，遮掩自身社会的所有阴暗面，这些都和国家主席习近平的世界观有关。69岁的他深受苏联解体的影响，对他来说，这主要是苏联开放政策年代缺乏意识形态控制的结果，而中国共产党不应重复这一错误。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。