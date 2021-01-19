德语媒体：西方对辉瑞疫苗报喜不报忧？

（德国之声中文网）数天前，中国外交部发言人赵立坚转发了伊朗通讯社的一条消息称：“接种辉瑞疫苗在德国造成十人死亡”。中国央视一名主持人质问，为什么西方媒体对这一消息集体沉默？《法兰克福汇报》撰文指出，这一轮针对西方媒体的宣传攻势，主要目的是回应此前针对中国疫苗厂家缺乏透明度的批评。这篇题为《中国与辉瑞疫苗的传说》的文章写道：

“为此目的，过去几天，中国党媒以中英两种文字在显著位置报道了挪威23名老人在接种辉瑞BioNTech疫苗后死亡的消息。《中国日报》的标题是：‘辉瑞疫苗致死23名挪威人，西方媒体为何集体沉默’。另一份官媒《环球时报》质问到，为什么美国媒体只字不提辉瑞疫苗造成的死亡事件。一时间，西方媒体似乎卷入了一场报喜不报忧的丑闻。

事实上，西方媒体对挪威的死亡事件有很多的报道。路透社周一报道称，挪威卫生当局修正了对高龄危重病号接种疫苗的建议，认为‘疫苗的常规副作用可能会对身体极度虚弱的老年患者引发严重后果。’路透社同一篇报道中也明确指出，目前尚无证据显示，老人死亡事件同接种疫苗有直接关联。

《环球时报》称‘辉瑞疫苗使用的mRNA技术系首次被应用在疫苗上，这次大规模推广接种该疫苗实际是在人类大范围内的持续试验过程。 ’该报批评西方媒体利用‘他们的宣传实力抬辉瑞疫苗，打击中国产疫苗。 ’”

所谓打击中国疫苗之说，是指有关中国科兴疫苗有效率的报道。这款疫苗在巴西、印尼和土耳其进行临床试验后，分别得出了不同的数据。世界各地有很多科学家表示，他们无法理解科兴公司为何不提供进一步的数据，以供其他科研人员做出独立评估。文章接着写道：

“中国的因特网上，有人出于民族主义义愤散布对辉瑞疫苗的种种质疑。当然也有人呼吁各方以就事论事的态度讨论疫苗问题。一名制药公司的员工表示‘这不是一个涉及赢输的问题’。承认辉瑞疫苗的效果比国产疫苗好，绝不是什么耻辱。能否有效控制疫情，才是问题的关键。”

“脱钩”谈何容易

中国是最先受到新冠疫情冲击的国家，但尽管如此，中国经济还是在2020年实现了两个百分点的增长。奥地利《标准报》发表评论着，中国正在努力摆脱对国际贸易的依赖，但“脱钩”绝非易事。评论写道：

“虽然中国国家主席习近平宣布2020年实现了全面小康。但不容忽视的是，中国沿海地区与内陆之间仍存在着巨大的收入差别，而且这一差别并没有变小。中国必须保持百分之四到五的增长率，才能满足数百万农民工和每年大量大学毕业生的就业需求。否则，就有可能会出现中国共产党最不希望看到的场景：不稳定局面。受去年年初停摆措施冲击最大的正是低收入阶层。

北京领导层非常清楚，中国的未来既不能寄希望于扩大出口，也不能继续依靠推进巨型的基建项目。尤其是后者已经使中国债台高筑，犹如一把悬在经济奇迹上的达摩克里斯之剑。必须将经济发展的方向转为刺激内需：即让民众挣得更多，同时花得也更多。过去几年，刺激内需的尝试收效不错：国民生产总值中，内需占比不断上升，而出口占比则呈下降趋势。”

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