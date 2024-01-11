 德语媒体：西方对俄制裁 中国从中获益 | 媒体看中国 | DW | 11.01.2024

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德语媒体：西方对俄制裁 中国从中获益

俄罗斯发动侵乌战争后，西方国家开始对俄罗斯的原油和天然气实施禁运政策，很快中国就成了俄罗斯石油的最大买家。不过，世界上并没有免费的午餐，为了促成同中国的交易，俄罗斯也不得不大幅削减原油价格。

漫画：中俄原油贸易激增。中国龙对俄罗斯输油管喊道：再便宜点吧！

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（德国之声中文网）莫斯科盖达尔经济政策研究所最新发布的报告显示，从2022年3月至2023年10月，俄罗斯总计向中方提供了大约价值90亿美元的折扣。《柏林日报》以《迫不得已的原油折扣》为题报道了中俄之间的能源交易。报道写道：

"盖达尔研究所的报道称，战争爆发前，俄罗斯原油的价格同外国原油种类相比，并没有明显的价格差异。然而，从2022年3月开始，同竞争对手的平均价格相比，俄罗斯原油不得不提供多至16%的折扣，其中尤以夏季的折扣幅度最大。

2022年底，对中国客户提供的折扣一度降至4%至5%，但从2023年5月，欧洲开始对俄罗斯原油实施禁运之后，折扣幅度再度飙升，再度升至11%的高点，随后逐步降低，去年九月和十月时，又降至4%的水平。从2022年3月至2022年12月，俄罗斯对中国原油买家提供的折扣总额为53亿美元，而2023年1月至2023年10月的折扣总额则为37亿美元。

原油是俄罗斯对华出口中的最大宗商品：去年截至十月份，中方就购买了价值492亿美元的俄罗斯原油，而俄罗斯对华出口总额也只有1064亿美元。去年一月至十月，俄罗斯向中方提供了8850万吨原油，同2022年相比，增加了23%，而同2021年相比增幅更高达35%。能源在俄罗斯对华出口中的占比为大约70%。"

《柏林日报》的报道指出，受西方制裁的影响，俄罗斯原油及天然气公司的亏损情况极为严重。来自俄罗斯央行的数据显示，去年一月至九月，俄罗斯原油及天然气公司的收入同比下降了41%。

西方对俄罗斯实施的制裁，大大成就了中俄贸易。图为中俄边境上的珲春口岸。

西方对俄罗斯实施的制裁，大大成就了中俄贸易。图为中俄边境上的珲春口岸。

"盖达尔研究所部分资金来自俄罗斯政府，并负责为政府提供咨询，因此，应当慎重看待该研究所提供的数据。不过，该研究所提供的这份报告中，并没有回避中俄贸易中存在的问题。报道中称，对中国而言，俄罗斯在中国外贸中占比只有3.9%，并不是一个重要的贸易伙伴。2022年头十一个月，中国进口的各类产品中，俄罗斯产品只占5.1%，而尽管中俄贸易不断刷新记录，但对俄出口也仅占中国出口总量的3.3%。

盖达尔研究所的专家们强调，中国对那些对俄'不友好国家'工业产品的依赖，远远超过中国对俄罗斯能源和原材料的依赖。因此，这些专家得出结论称，这种状况为西方国家通过二级制裁，尤其是对个别企业的制裁，来限制中俄贸易提供了方便。"

俄乌战争以及欧盟随即对俄罗斯实施的制裁措施，使欧盟对俄出口下降了三分之二。但德国联邦经济部委托Ifo研究所开展的一项调研显示，被欧盟列入禁运清单的大部分产品，俄罗斯都可以从中国、土耳其和亚美尼亚等国获取。《法兰克福汇报》写道：

"受欧盟及其他西方国家对俄罗斯出口限制的影响，三分之一的受制裁产品在俄罗斯出现了短缺。Ifo研究所周二表示，而最重要的替代品来源国则是中国：俄罗斯从中国进口了61%的受制裁产品，比2021年几乎增加了一倍。

俄罗斯获取的被纳入西方制裁清单的产品中，也有14%来自土耳其，而2021年这一比例仅为3%。而来自亚美尼亚的占比则为1%。在同一时期内，欧盟对亚美尼亚的出口则翻了一番。

Ifo研究所国际经济中心副主任泰迪（Feodora Teti）表示：'就中国而言，对俄出口的增加，还可以部分地以国内产量增加做出解释，但对土耳其和亚美尼亚来说，这两个国家的对俄贸易突然暴增，就不能不引起规避制裁的怀疑了。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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