德语媒体：西方国家毫无章法

（德国之声中文网）《南德意志报》在题为“毫无章法的西方国家”（Planlos im Westen）的评论中指出，美国总统拜登争取全球领导地位，但中国正在超前，而西方国家尚未对新的世界秩序做好准备。作者写道，在特朗普任期以及奥巴马犹豫不决的执政风格下，西方国家首先退居防守状态，接着又陷入分歧。如今西方国家缺乏共同目标，以及实现目标的力量和决心。

评论认为，中国利用了过去几年奠定了拓展地缘政治的基础，迟早会与西方体制发生碰撞。“这种敌对竞争是否能获得控制，不是由拜登总统独自决定，而是取决于西方国家整体的信誉。”

文章指出，在疫情的影响下，中国取代美国成为欧洲最重要的贸易伙伴，而经济增长与中国的政治诉求是不可分割的。“但德国及其汲汲营营的产业忽视了北京的警告信号。”

“中国正在遵循一项崛起计划，在引领全球经济后，也想取得军事主导地位，至少在地区内是如此。若非这个崛起目标等同于制度性冲突的胜利，让一个国家以专制及技术手段剥夺公民自由并巩固该党的权力主张，也不至于受到挞伐。”

“这样的制度性冲突在维族或藏族等少数族裔被打压、香港以及中国大陆的自由被窃取等情况中尤为明显。此外它还体现在国际体系被日益渗透，法规被重新诠释以及遭到压制，正如世界卫生组织如今所经历的那样。“

作者进一步指出，中国梦最终能做得多大，取决于台湾问题上。“（中国的）战略旨在通过绝对的军事优势暴力达成统一，不必担忧美国的军事抵抗。”文章写道，一旦事态演变至此，将对全球造成巨大损害；但北京领导层对台湾的立场已难以改变。

文章最后总结：“美国、德国和西方国家对于这个新世界还未做好准备。过去四年里的缄默导致他们缺乏计划。美国及作为欧洲主力的德国短期内无法弥补这样的短板。但时不我待。特朗普只是新世界秩序的序幕。重头戏现在才刚开演。”

拜登在慕尼黑安全会议上进行视频演说

《慕尼黑水星报》周六发表报道，题为“西方畏惧中国：拜登和默克尔发出警告—是否该捐赠疫苗？” （Der Westen fürchtet China: Biden und Merkel warnen –Muss es jetzt Impfstoff-Spende reichten?)。文章写道，美国和欧洲利用慕尼黑安全会议召开之机，共同强调捍卫民主的重要性。但双方在中国政策上的拉锯仍在持续。

拜登在视频演说中呼吁民主国家联手对抗中俄等制度性竞争对手，“我们必须证明民主不是历史遗留物。”他认为，只要各国合作，民主就能运作。会上也讨论到如何重新赢回过去忽视或放弃的地区。例如以捐赠疫苗的方式，应对中俄在非洲的“疫苗外交”。

文章旋即提出疑问，面对中国，需要多少合作，又该有多少对抗？

“自拜登上台后，美国和欧洲便就共同的中国路线进行拉锯—其中最主要的问题是，应该有多少合作才正确。在美中陷入贸易纠纷之际，欧洲却与中国展开经济合作。2020年，中国超越美国成为欧洲最大贸易伙伴；同年底，布鲁塞尔不顾拜登的建议，与北京达成了投资协议，当时拜登才刚当选总统，尚未执政。”

“但如今拜登在慕尼黑安全会议上也表示，有必要与中国合作。进步的好处应该惠及所有人，而不是少数人。拜登在二月初的演说中曾强调，在符合美国利益的前提下，他做好合作的准备。”

“北约秘书长斯托尔滕贝格也表示，与中国打交道时迫切需要同盟。他在慕尼黑安全会以上强调，中国的崛起可能会产生影响，因此深化与日本或澳洲等国的关系尤为重要。北约必须维护其规则，包括在内部，例如各国应捍卫自己的民主。他还表示，北约必须进一步把目光投向亚洲。而有关正确中国政策的辩论将持续。”

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