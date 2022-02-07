德语媒体：西方同俄罗斯相争  中国得利？

（德国之声中文网）《世界报》发表长篇报道，认为西方同俄罗斯的紧张关系，最终会将俄罗斯推向中国的怀抱。这篇题为《欧洲面临失去俄罗斯的危险》的评论写道：

“2022年的今天，中国同北方邻居俄罗斯打交道的意图已经非常明显：如果俄罗斯人一切都正常，中国人也就不会打出王牌，而一旦普京陷入困局，急需寻找新伙伴时，中国就要出手了。

俄罗斯同乌克兰及北约的关系日趋紧张之际，中国很愿意为莫斯科提供政治支持。上周在北京签署的一系列经济协定，足以让莫斯科幸灾乐祸地向西方炫耀。

2014年也同样如此，俄罗斯非法占领乌克兰的克里米亚半岛而招致西方制裁时，中国不失时机地同俄罗斯签署了天然气供应协定，此前中方一直同俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom采取拖延战术，谈判进行了十年之久。"

报道指出，尽管对中国的供气量目前仍很有限，但对俄罗斯天然气公司摆脱对欧洲市场的依赖毕竟是件好事。报道写道："

"莫斯科经济学院的能源经济学家萨里奇夫（Marcel Salichow ）在谈到普京上周的访华行程时表示，对于莫斯科来说，此举更是一个政治姿态。他说：'签署这一系列经济协定的主要动机都是政治层面的。由于同西方的关系日趋紧张，所以对俄罗斯领导人来说，向世人展示同中国的、尤其是在能源领域的战略伙伴关系至关重要。

2008年，普京视察西伯利亚输气管道工程。

对于展示战略伙伴关系的游戏，中国人非常娴熟。这也加剧了某种担心，正如法国总统马克龙上周所讲的那样，西方有可能把俄罗斯输给中国。"

年仅十八岁的冬奥会金牌得主谷爱凌成了本届冬奥会的新闻人物。美国出生长大的谷爱凌此次代表中国队出场，因此也就卷入了中美两国间的种种纷争。《明镜周刊》写道：

"2019年6月6日，谷爱凌在Instagram发布了她的人生重大决定。她表示，她已决定离开美国队，要在2022年冬奥会上代表中国出场。她写道：'能够激发我母亲祖国数百万年轻人对冬季运动的热爱，对我来说是一个难得的机会。'

谷爱凌前往中国的决定引发了激烈的反应。一个敢于背离美国，一个受到习近平赞许，一个宁愿为宿敌赢得奥运金牌的人，当然会招致强烈的批评。更何况，更换国籍的背后，经济利益也是明摆着的事情。

在中国，谷爱凌已经成了一个冬季体育运动界唯一一个家喻户晓的明星，北京和上海都可以看到有她微笑的巨幅广告招贴画。"

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