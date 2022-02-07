德语媒体：西方同俄罗斯相争  中国得利？

因着乌克兰危机，西方同俄罗斯的关系已经到了剑拔弩张的危险境地。鹬蚌相争，渔翁得利，那么，谁会是渔翁呢？
（德国之声中文网）《世界报》发表长篇报道，认为西方同俄罗斯的紧张关系，最终会将俄罗斯推向中国的怀抱。这篇题为《欧洲面临失去俄罗斯的危险》的评论写道：
“2022年的今天，中国同北方邻居俄罗斯打交道的意图已经非常明显：如果俄罗斯人一切都正常，中国人也就不会打出王牌，而一旦普京陷入困局，急需寻找新伙伴时，中国就要出手了。
俄罗斯同乌克兰及北约的关系日趋紧张之际，中国很愿意为莫斯科提供政治支持。上周在北京签署的一系列经济协定，足以让莫斯科幸灾乐祸地向西方炫耀。
2014年也同样如此，俄罗斯非法占领乌克兰的克里米亚半岛而招致西方制裁时，中国不失时机地同俄罗斯签署了天然气供应协定，此前中方一直同俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom采取拖延战术，谈判进行了十年之久。"
报道指出，尽管对中国的供气量目前仍很有限，但对俄罗斯天然气公司摆脱对欧洲市场的依赖毕竟是件好事。报道写道："
"莫斯科经济学院的能源经济学家萨里奇夫（Marcel Salichow ）在谈到普京上周的访华行程时表示，对于莫斯科来说，此举更是一个政治姿态。他说：'签署这一系列经济协定的主要动机都是政治层面的。由于同西方的关系日趋紧张，所以对俄罗斯领导人来说，向世人展示同中国的、尤其是在能源领域的战略伙伴关系至关重要。
2008年，普京视察西伯利亚输气管道工程。
对于展示战略伙伴关系的游戏，中国人非常娴熟。这也加剧了某种担心，正如法国总统马克龙上周所讲的那样，西方有可能把俄罗斯输给中国。"
年仅十八岁的冬奥会金牌得主谷爱凌成了本届冬奥会的新闻人物。美国出生长大的谷爱凌此次代表中国队出场，因此也就卷入了中美两国间的种种纷争。《明镜周刊》写道：
"2019年6月6日，谷爱凌在Instagram发布了她的人生重大决定。她表示，她已决定离开美国队，要在2022年冬奥会上代表中国出场。她写道：'能够激发我母亲祖国数百万年轻人对冬季运动的热爱，对我来说是一个难得的机会。'
谷爱凌前往中国的决定引发了激烈的反应。一个敢于背离美国，一个受到习近平赞许，一个宁愿为宿敌赢得奥运金牌的人，当然会招致强烈的批评。更何况，更换国籍的背后，经济利益也是明摆着的事情。
在中国，谷爱凌已经成了一个冬季体育运动界唯一一个家喻户晓的明星，北京和上海都可以看到有她微笑的巨幅广告招贴画。"
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代表中国队参赛的中美混血姑娘谷爱凌（Ailing Eileen Gu）2月8日在北京冬奥自由式滑雪女子大跳台决赛中凭借惊人的最后一跳反超对手摘金。这位18岁的"雪上公主"在中国早已是家喻户晓的大明星，备受中国媒体宠爱，尽管她从来避而不谈自己的国籍问题。