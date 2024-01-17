德语媒体：西方半导体补贴竞赛让中国受益

（德国之声中文网）奥地利《标准报》发表评论文章探讨，中国如何从西方国家对半导体行业的补贴中获益。文章开篇便指出，先进的半导体或芯片不但对于制造高端武器至关重要，而且还是对经济繁荣和安全的保障。半导体行业现在已成为地缘政治竞争的主要舞台。为了提高在“芯片大战”中的胜算，各大经济强国纷纷推出支持本国半导体产业的重大计划。

美国在2022年推出了《芯片与科学法》。欧盟在2023年也端出《欧洲芯片法案》。在亚洲，日本和韩国也纷纷宣布斥资数十亿美元来支持其半导体产业的发展。

不过这篇评论的作者对西方国家的计划却十分不以为然。作者写道：“所有这些计划的一个共同点是，最大一笔资金用于建造晶圆芯片制造工厂。但这种做法非常短视。”

“目前全球最大、最清洁的半导体工厂位于亚洲，最先进的光刻机在欧洲制造，最出色的软件来自美国。如果想在半导体领域实现真正的自给自足，就得将所有这些要素都整合起来。……半导体产业所需的专业知识如此广泛、具体和复杂形成产业技术无法轻易导入或复制的结果。”

评论写道：“这就解释了为什么中国在芯片领域虽然已经拿出了数十亿美元的补贴，但仍无法形成竞争力。2015年中国提出的‘中国制造’战略实际上希望到2025年中国70%的半导体需求确保在国内制造。但距离这一期限仅有一年了，中国国内产量仍然非常有限。正相反，中国目前是世界上最大的集成电路进口国，每年进口额超过4000亿美元，超过了该国的原油进口量。”

“尽管中国可能在电动汽车等对芯片专业化程度要求较低的市场占据主导地位，但西方无需担心中国会立即接管半导体行业。其次，西方国家之间缺少协调性的补贴竞赛加剧了不同供应商之间的竞争，当所有这些补贴工厂开始生产时，半导体价格就可能会下跌。”

评论指出：“作为迄今为止最大的芯片进口国，中国将从这一发展中受益最多。如果半导体价格下降20%，该国每年的进口支出将减少800亿美元。由于中国进口的芯片很大一部分被用作智能手机等电子产品出口的中间产品，美国、欧盟和其他国家对半导体制造的补贴代表着对中国出口的隐性支持，而这些支持是用西方的钱来支付的。”

芯片是如何成為了“數字時代的石油”？

中国投资者为何购买纳粹德国时期的寄宿中学？

德国东部萨克森-安哈尔特州有一个名叫巴伦施泰特（Ballenstedt）的小镇。小镇上有一片建筑在纳粹德国时期曾是一所被称作“纳波拉”（纳粹德国国家政治教育机构，Nationalpolitische Erziehungsanstalten）的寄宿中学。这所前寄宿中学的旧址地处便宜，远离任何主要基础设施。几年前两位中国人买下这片旧建筑，说是要把这里改造成一个康复中心。

《焦点》杂志的记者前往当地一探究竟。记者调查发现，“前东德从1949年开始这片校舍变成李卜克内西地方党校（Bezirksparteischule Wilhelm Liebknecht），并培养了2万多名学员”。

文章描述道：“（党校）所在地生活配套设施齐全，当时拥有一家咖啡馆、一所俱乐部、一个杂货铺、一家书店、一个美发店和一家桑拿浴中心。”

“两德统一后，巴伦施泰特市政府接管了这片建筑物，可能是为了防止它成为新纳粹分子的朝圣地。此后，这里一直闲置并缺少维护和修缮，直到2018年被两位名叫Genyou Fu和Dong Zhao的中国投资者买下。”

文章写道：“这两名中国人希望将前纳粹学校改造成拥有170张床位，提供武术和陶艺等服务项目的中医治疗中心。他们在几公里外的小镇克劳斯塔尔-采勒费尔德（Clausthal-Zellerfeld）也有着类似的投资打算。”

文章写道：“巴伦施泰特当地的议会以多数赞同票同意两个中国投资者购买这片地产，原因有两个：一是中国人的投资计划可以给9000居民的小镇带来资金，二是当地政府每年可以省下几千欧元的维护经费。不过中国人买下这片地之后却什么都没有做。中国人在荒无人烟的地方购买这样的地产是不是犯了一个错误？或者他们另有打算。时间会告诉我们真相。”

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