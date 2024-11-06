德语媒体：西方企业的中国热正在降温

第七届中国国际进口博览会周二在上海开幕，出席展会的企业有数千家之多，而德国企业的参展数量和参展面积则居欧洲之首。中欧贸易关系日趋紧张之际，上海进博会发出了怎样的信息？

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，曾几何时，中欧关系曾洋溢着一种相互淘金的狂欢氛围。而现如今，理智已经重新占据上风。这篇题为《西方企业的中国热正在降温》的评论写道：

“上海进博会并不是一个普通的工业展会，而是七年前中国党和国家领导人习近平亲自下令创建的、国家主导下的产品秀。本周二，中国总理李强为展会主持了开幕式，他再度誓言要捍卫自由贸易，而究其实质，却是在彰显日趋自信的中国国家资本主义。

谁要想同中国做生意，就必须亲身前往，并要对中国表现出某种程度的忠心耿耿，否则，能否同中国政府搞好关系就将无法得到保障。除非有足够的底气，否则，不和中国打交道就是一种奢望。毕竟对许多西方企业来说，鉴于中国庞大的市场，鉴于日益激化的地缘政治和经济争端，不对中国产生依赖谈何容易。”

评论指出，在这种背景下，许多西方企业对中国的狂热正在降温，对中国市场的未来也不再充满信心。

“这一方面是基于中美之间的贸易战，而这场争端的实质则是老牌超级大国与新兴超级大国之间的争夺。美国总统大选中两位候选人，特朗普和哈里斯，都对中国持批评立场，也都会试图阻止中国的政治和经济野心。

另一方面，中国的工业政策越来越具有攻击性，因此，包括欧盟在内的越来越多的国家都在采取措施，保护本土市场免受中国进口产品的冲击。即便中国经济有朝一日能够恢复活力，前景也不容乐观。”

2023年上海国际车展上的大众展台。 图像来源: Aly Song/REUTERS



《商报》发表评论指出，宝马、大众等一众德国汽车企业敢于大胆批评欧盟对中国电动车征收惩罚性关税的决定，尽管这些决定是基于自由贸易和市场经济原则而制定。但与此同时，对于中国政府对本土电动车行业提供巨额补贴，排挤外国竞争对手的做法，德国汽车企业却选择三缄其口。这篇题为《汽车企业缺乏面对真相的勇气》的评论写道：

“如果来自自由民主国家的企业没有勇气去批评专制国家歧视性的工业政策，却对原籍国的工业政策大加鞭挞，那么，有关经济政策的讨论就将严重扭曲。至少在这种背景下，民众对欧盟产生怀疑也就不足为怪了。

显而易见，失去了中国市场，德国汽车工业现在将很难实现盈利。但同样显而易见的是，没有公平的竞争关系，德国汽车工业也同样无法盈利。德国汽车制造商在华利润急剧下滑，足以说明这一点。”

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