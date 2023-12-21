德语媒体：西方世界传递给习近平的危险讯息

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，美国和欧盟的内部争执，令价值上千亿的援乌款项无法落实。西方世界对乌克兰的坚定声援正在逐渐降温，而对此乐观其成的不仅仅是莫斯科，北京也在密切注视俄乌战局的走向。这篇题为《发给习近平的危险信号》的评论写道：

"俄乌战争的结束似乎已经变得遥遥无期，如果美国和欧洲迄今为止对乌克兰所表现出的团结精神，也因此而逐渐消弭，那么对俄罗斯总统普京来说，无疑是一个恩赐。但对中国党和国家领导人习近平来说，这也是一份大礼。

北京和基辅相距6500公里，但美欧的援乌力度对北京的对台战略却有着决定性的影响。

因为，俄罗斯发动侵乌战争已近两年，但一个核心问题仍未得到澄清：中国政府以乌克兰战争为契机，将中俄关系拓展成抗衡美国的外交联盟，那么中国政府从这场颠覆了国际安全秩序的俄乌冲突中汲取了哪些关键信息呢？

是美国、日本和欧洲同仇敌忾地反对侵略，共同对俄罗斯实施制裁，并向乌克兰提供武器的强硬姿态？抑或是前线旷日持久的僵持、令人疲惫的妥协磋商，政治上的犹豫不决，最终会令违反国际法、悍然发动侵略战争的普京达到目的？

美国参议院格林哈姆前不久曾表示：'如果乌克兰最终战胜了俄罗斯，那么中国侵略台湾的可能性就会变得微乎其微。'换言之，如果普京的侵略战争最终得逞，那么，中国武力攻台的可能性就将变大。"

评论指出，对于2021年美军撤离阿富汗时的狼狈不堪，北京仍记忆犹新，如果现在美国再逐步放弃对乌克兰的支持，那么这个超级大国在北京眼中的威慑力将大打折扣。

"在台湾，民众将于明年一月选举产生新一任总统，这也是事关未来台湾同北京关系的选举。有鉴于此，这里的民众当然也会密切关注乌克兰的局势以及乌克兰盟友的所作所为。

他们非常清楚，台湾的今天，很大程度上要归功于美国保护伞的威慑力。而鉴于目前弥漫美国和欧洲的厌战情绪，他们当然要弄清楚，这把保护伞是否可以信赖。因为他们也很清楚，习近平也在密切关注着俄乌战争的走向。"

《明镜》周刊援引美国全国广播公司NBS有关今年十一月拜习会内幕的报道写道，中国党和国家领导人习近平访美期间，曾呼吁美国总统拜登支持中国的"统一大业"。

"峰会举行前夕，中国官员曾请求拜登总统在会晤后公开发表一份声明，表达对中国和平统一台湾的支持，并明确对台独表示反对。但白宫方面拒绝了中方的请求。

了解拜习会内幕的官员对NBC表示，中国党和国家领导人习近平措辞非常直率，但并没有对抗意味，'他的措辞同以往并无不同，在台湾问题上，他一直都很强硬，他一直是强硬路线的代表。'

习近平对台湾发出的武力威胁，一直是拜登政府的主要担忧。美国希望尽量能够避免同中国发生军事冲突。

在去年的中共党代会上，习近平再度公开宣称，如果台湾借助外部势力宣布独立，中国将对台湾发动军事进攻。"

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