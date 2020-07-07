德语媒体：西方不会败给中国模式

（德国之声中文网）瑞士记者弗朗克·迈尔（Frank André Meyer）在客座评论中写道："西方会败给中国模式--一个共产主义和资本主义的混合物，粗略来讲也叫后现代法西斯主义？如果这样，那么西方就是败给了自己。人类历史上第一个数字化独裁建立在西方两项成果基础上：马克思主义，即黑格尔辩证法中救赎史的一种延伸，以及为这种颓废的共产主义思想服务的资本主义。

"这真是历史的讽刺！真的存在自由在同不自由的竞争中败下阵来的危险吗？大约６０年前，当苏联１９５７年发射第一颗人造地球卫星斯普特尼克１号，１９６１年甚至第一个将人类送入太空时，美国和欧洲也有类似的担心。共产主义世界强国超越了自由的世界强国美国！人们的震惊是巨大的。约翰·肯尼迪警告说，'一旦苏联控制了太空，也就控制了地球。'１９８９年，莫斯科作为独裁中的独裁，在各个方面破产。可以将此和中国比较吗？完全可以。应该从历史中学习。和曾经的沙皇帝国一样，中国在很短时间里走了很长的路：从每个村庄高炉炼钢的毛时代发展成为拥有最现代化的工业大都会的西方工厂。"

评论认为，中国的成功建立在５个Ｋ的基础上：共产主义（ Kommunismus），资本主义 ( Kapitalismus) ,窃取（Klauen）、复制（Kopieren）和购买的（Kaufen）。"但是，中国的体系缺乏成功的最原始成分：公民的自由。没错，是有成千上万人在西方最好的大学学习；没错，这些最优秀的人才对中国的大学和企业产生很大影响；没错，电讯设备企业华为在数字化领域世界一流，但是，即便是华为，也需要西方的科学技术。"

作者总结道："如果谁残酷压迫自己的人民，比如维族，如果谁害怕香港渴望自由的青年，如果谁在城市和乡村装上6亿多监控摄像，以便完全地控制公民，如果谁用智能手机记录公民的一举一动，对其日常行为进行评估、奖励或者惩罚，那么他决不会达到自由公民社会的创造性。仅仅解放资本主义是不够的，何况中国的资本主义还是虚拟的。习近平打个响指，华为就得俯首贴耳。"

高压与监控

穆斯林内部的冲突给了北京机会

《法兰克福汇报》文章注意到，北京投入大量金钱拉拢危机国家巴基斯坦和伊朗，以至于这两个穆斯林国家对新疆维吾尔族的命运置若罔闻。

文章写道："全世界对中国巩固权力的批评声高涨，但北京却不为所动地在穆斯林世界具有重要战略意义的国家拓展影响。连中国新疆维族人的命运也没有阻碍它的脚步。其重点是中共在该地区最重要的盟友巴基斯坦和受到华盛顿政治攻势和经济制裁打击的伊朗。中国领导层现在对这两个国家的危机加以了利用。这样一来，印度洋成为南中国海之后中国、印度、美国及其伙伴间冲突的下一个舞台。"

文章指出，穆斯林内部的冲突给了北京机会。印巴都提出主权要求的克什米尔现在处于莫迪政府的铁腕统治下。伊斯兰堡想改变这一点，却没有得到沙特的支持，因为沙特不想得罪印度。沙特在印度有巨大的投资，还向印度出口原油。"因为没有得到想要的支持，巴基斯坦偿还了沙特政府的贷款，--中国成为了出资国......北京承诺为巴基斯坦继续提供约700亿美元援助，尤其是用于建中巴经济走廊。"

文章说，对于受到华盛顿制裁和新冠疫情打击的伊朗，北京也慷慨解囊。今年7月，伊朗外长扎里夫宣布重启两国的战略伙伴关系。"据称这囊括6000亿美元的贸易和投资额--具体细节迄今几乎没有透露"。

文章指出，美国对中国的举动已经做出了反应。"美国国务卿蓬佩奥警告说，中国在伊朗的势力扩张将动摇中东局势，来自北京的金钱和武器将让伊朗成为世界上最大的支持恐怖主义的国家。斯德哥尔摩国际和平研究所的研究显示，中国如今已是德黑兰第三大军火供应国，在2008到2018年间向伊朗出口了价值2700亿美元的武器。去年12月，伊朗、俄罗斯和中国在阿曼湾举行了共同军演。"



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