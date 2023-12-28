德语媒体：西伯利亚天然气管道，北京还不急

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表题为“俄罗斯要往中国建一条管道”的背景报道，分析了俄罗斯能源出口面临的问题。在侵乌战争爆发后，西方国家对俄罗斯的制裁和能源“脱钩”政策，导致俄罗斯对欧洲国家的天然气出口一落千丈。在失去了欧洲这个天然气进口大户之后，莫斯科急于寻找新的客源。文章写道：

“中国以其巨大的能源需求首当其冲。迄今仅有一条输气管道通往中国——2019年投入使用的‘西比利亚力量一号’，输气量可达每年380亿立方米，但目前并未达到这一最大产能。2022年俄罗斯通过该管道仅输送了155亿立方米天然气。”

而俄罗斯总统普京多年来力推从北极圈内的亚马尔半岛的气田建造横贯俄罗斯、经蒙古国通往中国的第二条天然气管道——‘西伯利亚力量2号’，输气量可达每年500亿立方米。

“然而谈判进程拖延不决。普京始终做出似乎可以立即开工的架势：今年3月在中国国家主席习近平访问莫斯科期间，普京就说，‘几乎所有参数’都已经确定。然而半年过去了，期间普京还访问了中国，克里姆林宫却仍然没有得到确定的答复。卡内基中心专家、曾在俄罗斯天然气公司供职十年的谢尔盖·瓦库连科（Sergej Wakulenko）认为，中国眼下并不想签约，以避免‘公开传达出支持俄罗斯的信号’，对中美关系造成不利影响。‘这张牌北京可以以后再打’，瓦库连科说，管道建成至少还要5到6年的时间，不过他认为有可能在2030年即投入使用。

俄罗斯需要中国这个能源大客户

“可以想见，俄罗斯在谈判中处于劣势：北京很清楚，莫斯科多么急切地需要这条管道。‘西伯利亚力量1号’的合同对俄罗斯就不那么合算。据瓦库连科的计算，中国以每千立方米55美元的价格从土库曼斯坦进口天然气，高于向俄罗斯支付的价格。尽管如此，瓦库连科认为，对俄罗斯来说，第二条输气管仍有可能带来收益，即便是由俄方单方面承担建造费用。管道将用俄罗斯的原材料、在俄罗斯的钢铁厂制造，因此也是对2022年失去销售市场的行业的一种支撑。”

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“小心中国市场”

《商业内幕》（Business Insider）德文版刊登题为“耐克的警告：为什么其他企业也要小心中国市场”的文章，称不止一家在中国有大规模业务的跨国公司经营业绩不够理想：

“耐克再次就中国经济发出警告并提醒，尽管中国政府力图提振经济增长，但消费需求的疲软还是可能继续给在华的外国企业造成压力。”

耐克的第二季度财报显示，大中华区的销售额增长4%，达到18.6亿美元，低于预期的19.5亿美元。公司已调降了对今年全年的销售增长预期，并宣布将在未来3年压缩成本开支。

耐克在中国是家喻户晓的品牌

文章还指出，在中国市场遇到不顺利的企业不止耐克一家：

“其他在中国有大型业务的企业，在最近一段时间也显现出弱势。上个月，苹果公布的季度数据称，在其全球第三大市场中国的销售下降了2.2%，降至151亿美元，明显低于华尔街预期的170亿美元。

除了消费需求减弱，苹果面对的挑战还包括据称北京禁止政府工作人员使用iPhone，以及中国用户倾向于使用本土品牌而非外国品牌。耐克和苹果的警示表明，尽管去年底北京突然取消了严格的清零政策，中国经济仍然低迷不振。

尽管中央政府采取了推动景气的措施，中国经济仍然面临巨大阻力，尤其是陷入债务危机的房地产行业，唤起了人们对可能到来的‘雷曼时刻’的担忧，动摇了消费者的信心。这导致人们减少支出，更多攒钱以备不时之需，甚至导致出现通缩迹象。外国投资者也大规模从中国撤离。”

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