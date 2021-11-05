德语媒体：被政治化了的北京冬奥会

（德国之声中文网）按照一些西方议会和专家的说法，中国新疆正在发生反人类罪行，有人甚至称之为"种族灭绝"。人权组织呼吁抵制北京冬奥会，以唤起世人对这一事态的关注。《法兰克福汇报》发表题为《被政治化了北京冬奥会》的评论写道：

"活动人士希望利用北京冬奥会这一契机，唤起人们对中国严酷打压少数民族的关注。他们要求抵制北京冬奥会，但抵制行动并不会出现。因为没有任何一个国家会阻止本国运动员去参加比赛。

今年六月，美国国务卿布林肯曾呼吁各盟友采取'共同行动'，但有关政治抵制的讨论现在也出现了不了了之的势头。想必届时大多数西方国家领导人会以疫情为借口，回绝北京发出的邀请，而不会为自己的缺席提出政治理由。"

评论认为，并不会出现各国领袖集体缺席的场面，毕竟以往历次北京举办大型活动，总会有一些国家的领导人前来捧场。评论继续写道:

"北京有关不应将奥运会政治化的呼吁，显得很苍白无力。习近平绝对不会错过利用奥运开幕式展示国力的机会。人们基本可以确定，开幕式上也会出现美化维吾尔人境况的画面。而开幕式的看客，无疑是在为这场宣传秀赋予合法性。

对其人权状况的批评，北京历来充耳不闻。面对本国民众，北京会说，这些批评正是西方嫉妒中国迅猛发展的例证。2008年北京举办奥运会时，改革开放还是中国的主流。但现在改革开放已经被闭关锁国取而代之。

维吾尔人的境况没有因此出现改善。有理由担心，北京冬奥会也不会改善维吾尔人的情况。2008年北京奥运会时，藏人被压迫的情况曾引起全世界的关注，但此后藏人的境况非但没有出现改善，反而变得更加糟糕了。"

跨太平洋伙伴关系协定TPP原本是美国发起的一项倡议，旨在遏制中国在该地区的扩张行为。但特朗普总统任内，美国宣布退出了该协定。目前北京已正是提出加入该协定的申请，这也给拜登政府出了一个难题。《南德意志报》发表评论写道：

"拜登总统应何去何从呢？现已改称'全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 CPTPP' 的成员中，包括美国的坚定盟友如日本和澳大利亚，想必拜登总统也早已向他们私下了解过中国被接纳为会员国的可能性。但与此同时，拜登也应发出美国愿意重返该协定的信号，前提条件是协定文本在抗击气候变化、改善劳动条件以及数码贸易方面进行相应的改进。这样的举措在民主党内部也会受到欢迎。

总而言之，袖手旁观绝不是一个选项，因为只要美国不重返谈判桌，美国发挥影响力的可能性就近乎为零。而一旦中国成为该协定的第十二个成员国，那就不只是等同于美国盟友被纳入了中华人民共和国的轨道。更有甚者，这也将意味着二十一世纪的全球贸易规范，不是由华盛顿、渥太华、东京或布鲁塞尔来撰写，而是要由北京来定夺。"

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