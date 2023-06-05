德语媒体：被强制的忘记

（德国之声中文网）《日报》发表文章称，六四纪念日当天，有数十名香港民众遭警方逮捕，而这些人的罪名只是因为他们想以和平方式悼念"六四"亡灵。这篇题为《强制的忘记》的文章写道：

"这些人遭到警方的拘留，原因是他们要纪念三十四年前中国共产党犯下的一次历史罪行：当时，中共下令对天安门广场上要求民主、要求惩治腐败的大学生们开枪。中国人民解放军的镇压行动，造成了数以百计、甚至数以千计的民众丧生。

直到今天，中国政府仍不允许对这一事件进行反思。不过，中共以新闻审查和国家暴力的方式，将这一事件从大陆民众的集体记忆中清除掉之际，至少在香港，人们还曾可以纪念这一悲剧。每年六月四日，都有数以千计的民众前往维园，以烛光晚会的形式悼念亡灵。

但本周日，这个举行悼念仪式的地点却被亲北京组织所占领：他们在数百名警员的保护之下，在这里组织了嘉年华活动，昔日悼念天安门亡灵的地方，今天四处飘扬着中国的五星红旗。"

文章写道，2020年港版国安法实施之后，即便是在香港，悼念六四也成了违法行为。

"在中国，北京大学生运动遭到血腥镇压的事件好像从未发生过。没有任何相关的新闻，网络百科上找不到相关的词条，社交媒体上也没有相关的讨论。德国驻华大使馆在微博上发布了一幅蜡烛燃烧的图片，但相关贴文几分钟之后就遭到了删除。

要想参观（三十四前镇压行动的）发生地，必须通过警方设立的重重关卡。周日中午，天安门广场上有十几个游客正在拍自拍照，他们看上去大概是学生。1989年，坦克开进北京市区时，他们还没有出生。他们也许完全不知道，三十四年前的这一天，这里曾发生了什么。"

《波恩总汇报》发表评论称，俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争充分说明，同专制政权和平共处已无可能。欧洲必须清醒地意识到，中国党和国家领导人习近平的全球野心将有可能长久改变全球秩序。评论写道：

"中国和俄罗斯对内和对外的野蛮权力扩张，可被解读为上述两个国家打造新世界秩序的努力。在这个充满变局的时代，欧洲必须在世界舞台上找到新的伙伴，包括那些相隔万里的国家。也正是出于寻找新盟友的目的，德国国防部长皮斯托利乌斯正在对印太地区进行为期一周的访问。

西方为21世纪中国的主导地位做好应对。如果中国实现了对台湾海峡的管控和封锁，其对供应链的影响将远远大于新冠疫情和俄乌战争所造成的影响，也将重创世界经济。美国有能力在同一时间从军事层面上应对乌克兰和台湾的大规模冲突吗？这将是一场冒险。

无论如何，欧洲都应为这个动荡的时代做好准备。印太地区将是21世纪的世界核心。欧洲越早在这一地区重新表明立场，收效也就会更好。毕竟，欧洲在非洲寻找新伙伴的问题上就曾显得过于迟缓。在非洲大陆，中国和俄罗斯早已在利比亚、马里和苏丹等国留下了脚印。欧洲和西方不能再一次迟到了，争夺世界新秩序的抗争已经全面展开。"

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