德语媒体：被封杀的奥斯卡最佳导演

（德国之声中文网）出生在中国的赵婷获得奥斯卡最佳导演奖，成为获得该奖项的第一位亚裔女性。柏林出版的《日报》写道，国际媒体形容赵婷获奖是个“历史性事件”，而一向注重宣传华人成就的北京领导层这一次却三缄其口。《日报》以《被封杀掉的导演》为题，介绍事件的来龙去脉。文章写道：

“这位39岁导演摘取大奖，在其家乡却完全没引起反响：国家操控的媒体中甚至没有提及她获奖的消息。赵婷，这位当今最有才华的导演，被中国的审查机构全面封杀了。

依照当局的命令，电视台没有转播奥斯卡颁奖仪式。去年被北京剥夺了自由的香港也同样如此，这也是过去五十多年来，香港第一次没有电视台转播奥斯卡颁奖仪式。

中国的因特网上删除了有关赵婷获奖影片《无依之地》的评论，这部影片在中国的上映计划也在数周前就被取消。即便是在社交媒体上，大多数同赵婷和这部影片有关的评论也不见了踪影。《纽约时报》专栏作者李元发推称，‘我关注中国的审查制度和宣传模式已经很久了，但这一次还是觉得不可思议。’”

《日报》认为，赵婷此番在中国被打入冷宫，应当同她八年前接受媒体采访时的表述有关。当时赵婷回忆她在中国渡过的童年时期时曾这样说道：“那里到处都是谎言，我得到的很多信息，后来发现都是假的。”《日报》接着写道：

“事实上，拥有庞大因特网监控网络的中国早已成了一个奥威尔式的国度，在这里，不受欢迎的话题和人物会被从人们的集体记忆中被清除。在中国版‘维基’百度百科里，你找不到任何有关1989年天安门大屠杀的内容。毛泽东错误的经济政策最终导致二十世纪最严重饥荒的历史，在这里同样只字不提。

赵婷获奥斯卡奖的讨论被全面压制首先发出了这样一个信息：只要你是中国人，无论你现在是什么国籍，生活在什么地方，都不得对中华人民共和国的体制提出批评。不过，赵婷显然并没有因为被封杀而放弃乐观态度。在发表获奖答谢致辞时，她说：‘我去到世界任何地方，也总是能够在我遇见的人当中找到善。’”



在华裔导演赵婷获奖问题上，中国宣传机器一反常态的沉默，也引起了《法兰克福汇报》的关注。该报写道：

“赵婷在答谢致辞里倡导的人文主义，则受到《环球时报》总编胡锡进的抨击。胡锡进只是在面向国际读者的推特上以英文发表了评论。他认为，在应对中美当前紧张关系所带来的麻烦方面，赵婷不够‘成熟’。胡锡进的表述也为赵婷遭到严厉封杀提供了唯一一个官方解释。目前，中美关系处在历史最低谷。否则，一部描写美国无家可归者命运的影片本来会让中国宣传机器如获至宝的。

中国网民则认为，中国宣传机器的表现不够成熟。一位网名叫Ai Chen的网友写道：‘如果一部片名都要封杀，那我们又何谈自信呢？’这番表述显然是借喻中国领导人习近平所不断强调的中国人文化自信。另一位微信用户则写道，他一上午尝试发帖都未能成功，所以也就只好祝贺安东尼·霍普金斯获得奥斯卡最佳男主角了。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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