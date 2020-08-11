德语媒体：被噤声的香港

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》这篇题为《被噤声的香港》的评论写道：

"中国将国安法强加于香港特区之后，民主运动的著名领袖锒铛入狱，应该只是一个时间问题。出版商黎智英从不讳言，发展经济的同时，实行高压政治的北京道路是行不通的。

本周一黎智英被捕象征着那个原本为台湾设计的模式已经以失败而告终。当今世界，谁还会同中国领导层签署这类承诺'一国两制'的协定呢？"

黎智英创办的《苹果日报》是一直是香港民主运动的重要传声筒，现在这家报纸被噤声的危险越来越大。评论写道, 在北京看来，自由媒体会破坏'国家的稳定'，以习近平为首的中国领导层正在为自己修筑一座越来越高的精神围墙。评论称：

"这种发展趋势，无论对中国，还是对世界，都不是一个好消息。即使特朗普不能连任，情况也不会出现改观。中国的大政方针显然是，对内加强管控，对外咄咄逼人。世界必须为此找到对策，而且应该在团结合作的氛围下寻找对策。"

美国卫生部长阿扎尔访问台湾

随着中美关系的不断恶化，华盛顿突然想起来一位被淡忘多年的老朋友 - 台湾。 《新苏黎世报》报道称，美国卫生部长阿扎尔对台湾的访问，是华盛顿对北京发出的一个明确信号。报道写道：

"卫生部长阿扎尔虽然不是华盛顿外交与安全政策领域的重量级人物。但他到访台北本身，就已经使此行的意义得到充分体现。北京对此显然也心领神会，立即派出战斗机飞越台湾海峡中线以示警告。中国外交部发言人重复了北京的一贯立场，拒绝美台双边进行任何官方互动。早在2016年，刚刚当选的特朗普总统就曾让北京大为光火，因为他接听了台湾总统蔡英文祝贺他当选的电话。据称，事后他的顾问们劝告他今后要避免同台湾的官方接触。"

文章指出，台湾是全球范围内抗击新冠疫情的典范，而美国则是世界上受疫情冲击最为严重的国家。这为阿扎尔的来访平添了几分讽刺色彩。文章写道：

"美国卫生部长此行当然不会是为了向台湾学习成功的防疫经验。阿扎尔之所以对台湾的防疫经验赞不绝口，更大程度上是因为台湾已被国际社会和世界卫生组织出于政治原因而刻意孤立。毕竟在世界卫生组织内部，各方都不想得罪强大的中国。尽管中国在疫情初期隐瞒信息的做法，在很大程度上导致了疫情的全球蔓延，他们仍会对中国极尽赞美之词。正是在北京的指令之下，台湾竟不能以观察员身份参与世界卫生组织大会。

华盛顿的友好姿态自然令台湾方面非常感动。周一，阿扎尔会晤蔡英文总统时盛赞'美台友谊'，并称台湾是'成功的民主典范、世界正义力量的一份子，是华盛顿不可或缺的伙伴。'这类表述显然矛头直指共产中国。北京目前在香港的所作所为充分显示出，它遵守履行1997年'一国两制'承诺的前提条件是，两种制度必须完全接受北京的控制。这对台湾以类似条件重回'祖国怀抱'显然不是一个好兆头。"

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