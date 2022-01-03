德语媒体：被噤声的北京冬奥

（德国之声中文网）上周三的一次新闻发布会上，当北京奥组委对外联络部副部长杨舒被问及如果运动员在冬奥会期间就人权等敏感问题发表看法会有什么后果问题时表示："任何符合奥运精神的言论，我相信都会受到保护。而任何行为或言论违背奥运精神，特别是违反中国法律规定，也会受到一定的惩处。"《明星》周刊发表报道称，这是中国政府对数千名各国参赛选手发出的明确警告。这篇题为《北京冬奥的禁言令》的文章写道：

"很久以来，北京冬奥会一直受到广泛关注。由于中国当局对维吾尔等穆斯林少数民族的打压以及其他一系列践踏人权的行为，人权组织对将冬奥举办权交予北京提出了强烈的批评。除此之外，2021年底，中国网球女选手彭帅突然失踪加上国际奥委会高官彭德（Richard Pound）也令国际奥委会本身成为各方批评的焦点。彭德在接受采访时表示，他从未听说过维吾尔人遭到打压的事情，他同时还对打压指控是否属实提出质疑。

路透社援引杨舒的表述报道称，一旦违反相关规定，运动员可能会被注销参赛资格。杨舒称，这也符合国际奥委会制定的相关手册（Playbook）。不过，国际奥委会官网上的这一手册中，主要内容是围绕如何防范新冠传染，并未涉及政治话题。

至于是否准许运动员进行政治表达，奥林匹克宪章中有明确规定。宪章第50条第二款写道，在比赛和颁奖仪式上，不得进行政治表达。但新闻发布会、采访以及社交媒体中，政治表达则是被允许的。对于即将召开的北京冬奥会，德国运动员联合会对《明星》周刊表示：'杨舒的讲话印证了各方长期以来的担忧，即运动员的言论自由目前是得不到保障的。应允许运动员自由表达他们对自由民主价值观的认同。即便是在比赛场馆中，也应允许举行和平抗议。'"

德国运动员联合会表示，东京奥运会期间，在运动员的呼吁之下，国际奥委会放宽了对政治表达的限制，但北京冬奥会的情况则大不相同。

"德国运动员联合会表示，冬奥组委会官员的公开威胁，让我们有理由担心，运动员有可能会受到打压和不公平对待。该委员会认为，国际奥委会目前必须要采取行动，'只要国际奥委会不出面澄清，宪章第50条第2款如何应在中国背景下进行解读，并同冬奥会组委会成员的相关表述划清界限，我们就不得不劝阻运动员进行政治表达。'至于北京是否会对违背奥林匹克宪章的行为做出反应，目前并不清楚。迄今为止，相关的违规行为都是由国际奥委会采取惩戒行动的。"

对于北京冬奥会组委会官员发出的公开威胁，《法兰克福汇报》发表评论称，北京发出这类威胁并不出乎意外，这就像德甲每个赛季开赛之前，人们总会预料拜仁慕尼黑将夺冠一样。这篇评论写道：

"中国方面当然会以中国法律对各国运动员提前发出警告，以便让他们脑海里浮现出中国监狱的恐怖景象。

这样做是想达到这样的效果：任何人都不会产生表达个人想法的念头。中国当权者还会采取更多的行动吗？他们已经做到天衣无缝万无一失了吗？"

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使观众再次缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



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