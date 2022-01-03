德语媒体：被噤声的北京冬奥

北京冬奥会开幕前夕，中国方面已经对参赛运动员发出了严正警告，如果有人做出对中国不利的政治表达，将会受到严厉惩处。
（德国之声中文网）上周三的一次新闻发布会上，当北京奥组委对外联络部副部长杨舒被问及如果运动员在冬奥会期间就人权等敏感问题发表看法会有什么后果问题时表示："任何符合奥运精神的言论，我相信都会受到保护。而任何行为或言论违背奥运精神，特别是违反中国法律规定，也会受到一定的惩处。"《明星》周刊发表报道称，这是中国政府对数千名各国参赛选手发出的明确警告。这篇题为《北京冬奥的禁言令》的文章写道：
"很久以来，北京冬奥会一直受到广泛关注。由于中国当局对维吾尔等穆斯林少数民族的打压以及其他一系列践踏人权的行为，人权组织对将冬奥举办权交予北京提出了强烈的批评。除此之外，2021年底，中国网球女选手彭帅突然失踪加上国际奥委会高官彭德（Richard Pound）也令国际奥委会本身成为各方批评的焦点。彭德在接受采访时表示，他从未听说过维吾尔人遭到打压的事情，他同时还对打压指控是否属实提出质疑。
路透社援引杨舒的表述报道称，一旦违反相关规定，运动员可能会被注销参赛资格。杨舒称，这也符合国际奥委会制定的相关手册（Playbook）。不过，国际奥委会官网上的这一手册中，主要内容是围绕如何防范新冠传染，并未涉及政治话题。
至于是否准许运动员进行政治表达，奥林匹克宪章中有明确规定。宪章第50条第二款写道，在比赛和颁奖仪式上，不得进行政治表达。但新闻发布会、采访以及社交媒体中，政治表达则是被允许的。对于即将召开的北京冬奥会，德国运动员联合会对《明星》周刊表示：'杨舒的讲话印证了各方长期以来的担忧，即运动员的言论自由目前是得不到保障的。应允许运动员自由表达他们对自由民主价值观的认同。即便是在比赛场馆中，也应允许举行和平抗议。'"
德国运动员联合会表示，东京奥运会期间，在运动员的呼吁之下，国际奥委会放宽了对政治表达的限制，但北京冬奥会的情况则大不相同。
"德国运动员联合会表示，冬奥组委会官员的公开威胁，让我们有理由担心，运动员有可能会受到打压和不公平对待。该委员会认为，国际奥委会目前必须要采取行动，'只要国际奥委会不出面澄清，宪章第50条第2款如何应在中国背景下进行解读，并同冬奥会组委会成员的相关表述划清界限，我们就不得不劝阻运动员进行政治表达。'至于北京是否会对违背奥林匹克宪章的行为做出反应，目前并不清楚。迄今为止，相关的违规行为都是由国际奥委会采取惩戒行动的。"
对于北京冬奥会组委会官员发出的公开威胁，《法兰克福汇报》发表评论称，北京发出这类威胁并不出乎意外，这就像德甲每个赛季开赛之前，人们总会预料拜仁慕尼黑将夺冠一样。这篇评论写道：
"中国方面当然会以中国法律对各国运动员提前发出警告，以便让他们脑海里浮现出中国监狱的恐怖景象。
这样做是想达到这样的效果：任何人都不会产生表达个人想法的念头。中国当权者还会采取更多的行动吗？他们已经做到天衣无缝万无一失了吗？"
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