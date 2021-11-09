德语媒体：被习近平称为中国「老朋友」的默克尔

（德国之声中文网）德国编辑部网络（RND）本周以「默克尔在中国获得可疑的荣誉：被习近平称为『老朋友』- 与卡斯特罗和卢卡申科并列」（Zweifelhafte Auszeichnung für Merkel in China: Xi nennt Kanzlerin „alte Freundin" - in einer Reihe mit Castro und Lukaschenko）为题写到：这个称号（老朋友）只给那些不批判中国的政治家。

文章一开始提到，「即将离任的德国总理默克尔被中国国家主席习近平称为『老朋友』…这应该被理解为一种明确的荣誉，通常只被授与给不对中国掌权者提出批评的政治人物。」

文章话锋一转，「有了这个『荣誉称号』，默克尔的处境就很可疑了。众多的独裁者也被称为中国的『老朋友』，例如：古巴、委内瑞拉和津巴布韦的前统治者 - 卡斯特罗（Fidel Castro）、查韦斯（Hugo Chávez）、穆加贝（Robert Mugabe）以及白俄罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukaschenko）。」不过文章也提到，「但默克尔的前任施罗德（Gerhard Schröder ）以及美国前总统尼克松（Richard Nixon）和比尔-盖茨（Bill Gates）也获得了这个称号。」

对于默克尔过去和中国的交流，文章也举例提到：「在德国去年担任欧盟轮值主席国期间，默克尔说服欧盟国家元首和政府首脑批准了与中国签订的有争议的投资协议，这在欧洲受到了很多批评。」然而，目前欧洲议会在春季停止了该协议。

《南德意志报》对此事也发表了评论，在「中国的老朋友」（Alte Freundin Chinas）一文中指出「在北京，这不是一个口语化的术语，而是一个荣誉的代称」。

文章提到，习近平在本周和默克尔的告别电话中称她为「中国人民的老朋友」，「一位中国记者计算过，北京只授予600人这一荣誉称号。」这份名单中包括不少独裁者和专制者。

对于这些「中国的老朋友」的特点，文章指出：「几十年来，该国的政治气候一变再变，荣誉的标准也随之改变。尽管如此，这些入选者都有一个共同点：他们并不总是对人民有用，但肯定在任何时候都对共产党维护其权力有用。」

「在这方面，对默克尔的赞赏当然可以理解为对习近平的中国政策的评论。因此，默克尔是否应觉得『老朋友』的称号是赞美，必须由她自己去弄清楚。 」

《时代周报》关注了中国和台湾之间的紧张气氛，在文章「高声的呼吁，强硬的语气」（Schwülstige Appelle, aggressive Tonlage）中，作者提到「中国国家元首习近平呼吁台湾『和平统一』- 并辅以威吓，北京和台北的立场相差甚远。」

文章开头表示，「习近平上周末讲话中的两个信息明显自相矛盾。一方面，他向台湾提出『和平统一』，甚至强调：『中华民族的血液中没有侵略他人、称王称霸的基因』但另一方面，他称『台独』民族复兴的严重隐患，并威胁说任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心。台湾问题是『内政』，其他国家不容干涉。」但是，「华人世界中任何在过去七十年内没有与世隔绝的人都很清楚：台湾并不想加入中华人民共和国。」

文章认为，「习近平的讲话只是强调通过军事手段实现和平统一，台湾总统蔡英文也立即明确表示了这一点。她将习近平的讲话理解为『并吞』的威胁，并表示台湾绝不屈服台湾。然而，这种对中国的回应纯粹是例行公事，已司空见惯。」

中国军机近年来频繁进入台湾空域

「这样的政治公式已经延续了七十年， 」文章继续写道，「如果回顾习近平以往的对台论述，就不会在上周末的雄言状语中发现更严厉的语调。这些措辞都已经代表了共产党在今年1月的态度，当时甚至带有『独立意味着战争』的警告。现在，随着再次宣布中国彻底解决台湾问题的『决心』，习近平也没有收回任何现有的威胁。 」

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