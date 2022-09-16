德语媒体：表面和谐的习普峰会

（德国之声中文网）《世界报》发表评论写道，即使当初习近平曾经支持过普京出兵乌克兰，那么几个月之后，他对这场战争的疑虑已经越来越大。在上合峰会期间，习近平明显拉开了同普京的距离。因为习近平有自己的宏大计划，他不想因为支持普京而使自己陷入危险境地。这篇题为《习近平想同普京保持距离》的文章写道：

"对北京来说，乌克兰战争原本是件好事，因为这样一来，西方安全政策的焦点就会集中在欧洲大陆。欧洲人担心，俄罗斯会在乌克兰之后，对北约成员国发动攻势。美国不得不重新拾起建立北约的初衷，即打造欧洲防御共同体，也就无暇顾及亚洲事务了。

但是，俄罗斯在乌克兰遭受重挫之后，有迹象显示，中国想让西方无暇他顾的愿望似乎只是一厢情愿。相反，一旦俄罗斯蒙受惨败，并因此长期一蹶不振，那么美国就会拿出更多的精力去对付中国。苏格兰圣安德鲁大学军事战略学家欧布莱恩（Phillips O'Brien）前不久写道，没有了来自俄罗斯的安全挑战，美国就可以全力倾注于印太事务了。

如果俄罗斯能够在乌克兰战场上重新占据上风，并吸引住西方的注意力，显然更符合习近平的利益。但中国却不得慎之又慎。既然西方向乌克兰提供了武器，那么中国也可以向俄罗斯提供武器。时政类杂志《Politico》报道称，俄罗斯今年年初曾请求中国提供武器，但无果而终，这次在撒马尔干也同样未能取得进展。中国愿意在经济层面上帮助俄罗斯，但不会提供军事援助。比如中国加大了俄罗斯原油的进口量，但交易当然需要按照中方提出的价码。上周四北京还宣布，将从俄罗斯购买五百亿立米的天然气，这些天然气原本是要卖给欧洲的。“

《世界报》文章写道，中俄贸易量只占中国外贸总量的2.1%，因此中国并不希望为了支持俄罗斯而引火烧身，使中国也成为西方的制裁对象。文章最后写道：

"在中国国内，习近平也要尽力避免出现各类动荡。他现在就已经相当被动，他的清零政策已引起广泛争议，前不久又一个千万人口级大都市成都陷入停摆。网上民怨鼎沸，经济停滞不前。今年第二季度，中国经济只增长了区区0.4%。对于将执政合法性建立在带给民众幸福生活承诺的中国共产党而言，经济下滑的后果自然极其严重。

大约一个月之后，习近平将迈出历史性的一步：他将打破成规开启第三个任期，成为像毛泽东一样拥有至高权力的领袖。至少在努力长期保持权势地位方面，习近平和普京是一致的。而通往权力巅峰的道路上，绝不允许出现任何闪失。"

严苛的清零政策，以及同西方越来越紧张的政治关系，令许多在华经营的瑞士企业对前景持悲观态度。《新苏黎世报》发表文章称，一项最新公布的民调显示，对2022年经济前景持乐观态度的瑞士在华企业已从年初的72%降至38%。文章写道：

”瑞士在华企业的悲观情绪同此前德国在华商会、美国在华商会以及欧盟在华商会得出的结论是一致的。令许多外国企业对在华业务进行重新思考的首要原因是中国的清零政策。就在前不久，中国有关当局又决定在人口2100万的成都实施历时数周的停摆。

专家们一致认为，清零政策造成的经济损失早已远远超过该政策能够带来的好处。据称，在上海为期两个月的停摆状况期间，每天仅用于新冠检测的费用就高达四千万美元，而经济损失更高达460亿美元。

分析家们指出，防疫政策等因素的影响下，中国今年经济增长率将低于3%。当年的世界经济发展火车头有可能摇身一变成为短期难以恢复元气的世界病夫。一般认为，最早明年年中，中国才有可能逐渐放松清零政策。“

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