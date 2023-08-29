 德语媒体：虚伪的批评 | 媒体看中国 | DW | 29.08.2023

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德语媒体：虚伪的批评

福岛第一核电站将经过处理的核废水排入大海的决定，使本已紧张的中日关系进一步恶化。中国境内反日情绪高涨，日本境内一些机构和店铺则接到大量来自中国的骚扰电话。

China | importierte japanische Fischereierzeugnisse

  （德国之声中文网）奥地利《标准报》写道，中国民众对日本排放核废水的愤怒，本来是可以理解的，但一向管控严格的中国社媒上，反日仇日言论畅通无阻，也凸显了北京的政治意图。这篇题为《"日本鬼子"引爆了中国民愤》的报道写道：

 "即便是在日本境内的机构和公司也不能幸免，东京音乐厅就收到了大量愤怒的中国人打来的电话，来电次数如此频繁，以至于音乐厅已无法保障正常运营。日本外务次长已经为此召见了中国大使。日本外务省还警告在中国境内的日本公民，不要在街头讲日语，也不要暴露日本人身份。

现如今，抗议活动已经发展到危害中日经贸关系的地步。十月初的黄金周是中国第二重要的假期。疫情之后的第一个黄金周期间，日本原本预计会迎来大量中国游客。但现在很多中国人可能会出于抗议，取消去日本旅游的计划。"

报道称，中国政府煽动民间的反日情绪并非首次：2012年，中日两国就钓鱼岛问题发生争执后，中国全境多地爆发了大规模反日游行，一些地方还发生了砸毁日系车辆的事件。

2012年，钓鱼岛争端引发了席卷中国全境的反日抗议浪潮。

2012年，钓鱼岛争端引发了席卷中国全境的反日抗议浪潮。

"政府这样做也暗藏风险，因为这等同于玩火自焚。2012年的民族主义抗议浪潮就一度险些陷入失控状态，令中国政府极度不安。

反日浪潮的背后是中日两国的历史遗留问题。日本从未就二战期间的战争罪行向中国道歉。而与此同时，北京也在不断煽动针对日本的历史宿怨。"

《法兰克福汇报》发表评论写道，尽管得到了国际原子能机构的认可，日本排放福岛核废水的计划仍会令人产生不适的感觉，但核废水排放大国中国所表现出的愤怒却显得格外的虚伪：

"中国政府对日本所表现出的愤概，其虚伪程度已经到了无以复加的地步。中国方面称，大海绝不是日本的废水池，如果日方不修正其'错误决定'，中国将禁止进口日本海产品，以保护本国公民的安全利益。但中国在排放本国核电站的废水时，却从未考虑过本国及邻国民众的安全。

除此之外，日本方面称，中国排放的核废水其放射性浓度要远远超过日本的核废水。那么，那些批评日本做法的国家，是不是也应当批评一下中国呢？"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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