德语媒体：蔡英文的胜利也是北京的失败

(德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"共产党人思盼之地"（Sehnsuchtsort der Kommunisten）的署名文章写道，"台湾大选结果本应有足够的理由让北京重新思考其战略。毕竟，台湾的年青人刚刚明白无误地表明，他们尽可能不想和中国有什么关系。无论是北京的威慑策略，还是笨拙的虚假宣传都不能改变这一点。然而，北京非但不去理解选民的意愿，反而固执地宣称，统一的历史潮流是任何事、任何人都不可能阻挡的。"

文章说，"修改自己的立场可能被视为软弱，这不是共产党的做法，更不可能在习近平的领导下，他最想的事莫过于通过吞并台湾为其中华民族复兴大业加冕。台湾是共产党人意识形态的思盼之地。"

文章认为，现在摆在中国领导层面前的选项并不多，军事对抗升级并不合其心意。文章说："北京在蔡英文第一个任期里频繁在国际上孤立台北的这把剑已经钝了。对正式邦交国降到15个，台湾人已经认了。对他们来说更重要的是和美国的非正式关系，而台美之间的关系现在比其它任何时候都要好。"

文章最后指出，"总体而言，对所有各方来说，最合适的可能还是维持现状，即台湾事实上拥有主权，但并不为大多数国家所承认。蔡英文已经暗示将维持现状。而北京也不应把弓拉得太满。"

仿佛一场公投

《南德意志报》对蔡英文取得历史性胜利评论道，"有鉴于来自中国的压力，这次选举对许多人来说几乎成为一场公投。蔡英文扮演的是台湾民主原则和自由捍卫者的角色，而对手、反对党国民党的韩国瑜则支持和大陆重新靠拢，这在许多人看来是自由的终结。这次选举对许多人来说如此重要，投票的人数因此明显高于以往。由于台湾不能通过邮件选举，许多人因此返乡，回到自己进行选民登记的地方，有的甚至从其它国家飞回来。在这一潮流中首先获益的是蔡英文。"

韩国瑜宣布败选

文章认为，蔡英文总统的胜利也是北京政府的失败。文章说："中国党和国家主席习近平对对岸的这个民主政体表现得很没有耐心。他不愿意把和中华民国统一的任务一代代传下去。在一年前的一次新年讲话中，他威胁说不承诺放弃使用武力。他当时说，没有人可以阻挡统一。而中国通过孤立台湾来削弱蔡英文的做法也许恰恰保证了她重新当选。就在香港大规模抗议爆发几个月前，习近平才做出误判，称香港的'一国两制'模式是台湾问题的解决办法。而鉴于香港这个中国特别行政区的暴力升级，对大多数台湾人来说，这一模式已经失败。"

台湾人深知民主的价值

《新苏黎世报》在题为"台湾人珍惜他们的民主"的署名评论中写道，"2400万台湾人不仅可以决定他们的政府，换下无能的政客，还可以自由地发表自己的看法而不用担心受迫害。一项新的公投法保障他们可以在一些事务中有发言权，比如同婚或者退出核能。而在共产党控制下，14亿中国人却没有这些权力。共产党大佬不愿让人民有发言权，香港就是明证。"

蔡英文支持者欢呼胜利

作者评论道，"在夏季民调中连任希望不大的蔡英文总统巧妙而令人信服地扮演了台湾民主捍卫者的角色。她多次明确拒绝'一国两制'。通过把选票投给蔡英文以及她的民进党，台湾人民清楚地表明，他们想要继续拥有一个完全的、真正的民主。他们知道其价值。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]