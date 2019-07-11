德语媒体：蔡英文向北京示威

（德国之声中文网）近来北京领导层的烦心事接连不断，先是香港"送中条例"引爆民众大规模的抗议浪潮，接下来美台双方不顾北京抗议，就一笔价值20亿美元的军售案达成共识。而北京的烦恼还不止这些，《明镜》周刊以《向北京示威》为题，报道了美台之间近来频繁的互动。文章写道：

"仅仅几天之后，北京又遭遇新的挑衅：台湾总统蔡英文出访美国，而无视此前北京发出的强烈抗议。中国外交部发言人曾表示，美国必须禁止蔡英文在美国逗留。

"然而，北京的反对未能奏效。蔡英文办公室宣布，总统在七月11日至22日出访加勒比盟邦途中，将两次在美国中途逗留，去程在纽约，回程可能会选择丹佛。

"美国同台湾之间并没有外交关系，因此蔡的访问属于非官方性质。1949年，中共建政后，台湾处于分治状态，但从未正式宣布独立。中国一直期望实现大陆和台湾的重新统一，必要时甚至不惜付诸武力。美国是台湾的盟友，但并未做出必要情况下会以武力保卫台湾的承诺。"

蔡英文启程前，在桃园机场措辞严厉的演说中称，台湾的民主来之不易，而民主目前正遭受来自外部的威胁。讲话中虽未点名，但她所说的威胁显然是指向北京。文章写道：

"对蔡英文来说，向北京表明立场是值得的：她对香港抗议活动的公开支持，显然提升了她的支持率。明年一月，台湾将举行总统大选，蔡英文将再次代表民进党竞选。来自《金融时报》的消息称，蔡的支持率目前为35%，超过竞选对手大约十个百分点。蔡英文强调，她领导下的台湾绝不会接受香港式的'一国两制'。

"这样一来，香港的抗议活动有可能会给北京带来更为深远的影响：这场抗议有可能帮助蔡英文再度当选连任，而她本来是北京最不喜欢的人选。独立派当政的局面将会由此延续下去。对台湾人来说，香港已经成了可怕的样板，他们绝不愿意接受这样的统一。他们也可能因此不会将选票投给效忠于北京的候选人。"

对于美国向台湾出售军火的计划，中国方面已经做出强硬回应。《法兰克福汇报》周五援引中国外交部的消息报道称，中方将对卷入军火交易的美国公司实施制裁。这篇题为《中方宣布制裁美国公司》的报道也对北京、台北和华盛顿关系近来的微妙变化进行了分析。文章写道：

"捍卫台湾独立地位的蔡英文2016年出任总统以来，北京和台北的关系明显恶化。中国显著加强了对台湾的外交和军事压力：中国在台湾附近举行军事演习，并使台湾本已为数不多的邦交国纷纷转向北京。

"而在中美贸易战的大背景下，美国同台湾的关系则明显好转。同其历届前任不同，特朗普总统明显加强了对台关系。2018年，美国在台北开设了新的驻外代表机构，北京则对此提出官方抗议。特朗普曾极大地惹恼过北京，因为他接听了蔡英文总统祝贺他当选总统的电话。"

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