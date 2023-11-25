德语媒体：“蓝白合”破局与北京的威胁

（德国之声中文网）台湾2024总统大选在野党整合失败，国民党与民众党谈判破局后，各自推出候选人组合登记参选。《慕尼黑水星报》周六发表署名文章“台湾总统大选：中国批评者成大热门，激怒北京”指出，台湾反对派无法达成共识，在野党“蓝白合”破局后，“胜负可能已经分晓”。

文章开头写道，“台湾在野党经历了戏剧性的数日，如今陷入一片混乱。” 国民党的侯友宜和民众党的柯文哲没有就联合参选达成一致，而是分别登记角逐总统大选。“这个决定可能产生深远影响，远超出台湾的范围。”

文章回顾了蓝白两党尝试整合并戏剧性破局经过，两党在共同参选的初衷上出现分歧，未能就谁应成为总统以及副总统人选达成一致，这导致了难以调和的内部矛盾。作者指出，侯友宜和柯文哲虽然在政治背景上有着极大差异，但“两人的共同点是他们对待中国的态度：对话而非对抗，和睦而非疏远。这使他们与执政党总统候选人赖清德截然不同。”

作者Sven Hauberg认为，根据目前的民调，侯友宜和柯文哲都不可能胜选，最受选民青睐的是现任副总统、支持台湾更大程度独立的民进党籍候选人赖清德。

文章分析：“明年一月的投票被认为是台湾多年来最重要的选举。自 2016 年蔡英文执政以来，台湾与中国的关系显著恶化。北京认为蔡英文及其副手赖清德是分裂主义者，计划正式宣布台湾从中国独立。另一方面，赖清德最近一再强调，台湾已是主权独立国家，不需要另行宣布独立。但赖清德过去曾高调将自己定位为‘务实台独工作者’。这种措辞经常激起北京怒火。”

作者指出，赖清德选择搭档萧美琴更加剧了与中国的紧张关系，后者近年来在争取美国对台湾支持方面发挥了重要作用，两人被中国定调为“双独组合”。

“对北京而言，赖萧配是‘独上加独’。中国最近表示，台湾人必须意识到，如果两人当选，对台海形势意味着什么。这是对这个岛国近2400万居民的公然威胁。然而，正是北京的这些言论，可能促使更多选民支持赖清德和萧美琴。诚然，大多数台湾人并不希望独立，而是更愿意维持现状。然而，让北京来指手画脚该投给谁，对台湾人来说也是不可接受的。”

《商报》在文章“中国批评者赖清德在台湾选战中取得成功”也指出，台湾在野党无法就共同候选人达成一致，这使得目前民调领先的赖清德面临更小的竞争压力，情况令中国不悦，同时也应令西方担忧。若中国试图以武力统一台湾，冲突将在全球范围内造成灾难性后果。一方面，台湾最重要的高科技芯片制造商台积电将处于险境；另一方面，台海冲突可能升级至中美战争。

文章强调了赖清德的胜利可能会导致两岸紧张关系进一步加剧。中国对台湾问题一直持强硬立场，威胁不放弃武力统一台湾的选项。

“不同的态度也反映在政党格局中。例如，国民党仍然坚持所谓的九二共识，其模糊性旨在维护现状与和平。根据这一共识，双方都承认一个中国的理念，但默许彼此对这一概念有不同的解释。”

“与此同时，蔡英文试图寻找一条中间道路，以取悦支持独立的人，同时避免直接逾越北京设定的红线。在她看来，台湾不必正式宣布独立，因为这个岛屿在事实上已经独立。这已经让北京无法容忍。中国认为民进党总统候选人赖清德更倾向于支持正式独立，尽管他至少在言辞上也转向了蔡英文的立场。”

但作者Martin Kölling指出：“中国可以寄希望于民进党在执政八年后会因为丑闻和政治失败而受到削弱。即使民进党胜选，也可能在立法院中受到多数反对派的挑战。”

“最重要的是，中国问题对选民的影响比四年前有所降低，这削弱了民进党实力。这可能是国民党的机会，迄今许多人认为国民党因为亲中政策而无法当选。”

但文章引述台湾政治大学学者南乐（Lev Nachman）称：“侯友宜选择了一个冒险的策略，他提名了极为亲中的副总统候选人赵少康，显然是为了动员国民党的基层支持者。”

“然而，国民党可能因此失去中间选民。尤其是年轻一代，在薪资冻涨和房价飙升的困境下，据民调显示，约50%宁愿选择前台北市长柯文哲领导的民众党。”

文章最后写道，台湾在野党“蓝白合”闹剧对自身造成多大的伤害，还有待后续观察。“现在的重要问题是，赖清德如何定位自己。战略咨询公司特内奥情报（Teneo Intelligence）的维尔道（Gabriel Wildau）警告称，激烈的竞争‘加剧了赖清德诉诸台独言论以赢得选战的风险’这可能促使中国通过加强军事演习或政治网络战来影响选情。因此，东亚的紧张局势在选举之前可能再次显著升级。”

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