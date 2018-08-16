 德语媒体：萨尔瓦多投奔中国 | 媒体看中国 | DW | 22.08.2018

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媒体看中国

德语媒体：萨尔瓦多投奔中国

萨尔瓦多与北京建交、马哈蒂尔访华取消多项合同，成为德语媒体关注的话题。

Casa Presidencial de El Salvador (Creative Commons)

萨尔瓦多总统府（资料图片）

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"萨尔瓦多转向中国"（El Salvador wendet sich China zu）的文章写道：

"萨尔瓦多已是今年第三个在北京与台北的争执中转换阵营的国家。台湾由此仅余下17个邦交国，其中包括很小、微不足道的太平洋岛国帕劳。在那里，中国也早已使用'胡萝卜加大棒'，想把它拉到自己一边。今年年初起，北京一招呼，去帕劳的中国游客少之又少；去年中国游客还占了半壁江山--这也吸引了很多中国投资进入了该国的旅游业基础设施。不久前，一家宾馆业主向路透社批评北京将旅游业当作武器。"

文章写道："北京的目的是，在国际上孤立台湾政府。……总统蔡英文目前努力将台湾岛作为抵制中国不断增加的地区影响力的民主据点。周二她在台北对萨尔瓦多换边站表示：'我们将靠近那些与我们有相似价值的国家，以共同反击中国日益失控的国际行为。'她说，台湾不会屈服于北京的压力。"

文章写道："她的立场在美国受到赞赏。周日，她在从巴拉圭、伯利兹返回的途中经停休斯顿。巴拉圭和伯利兹是为数很少的尚与台湾保持外交关系的国家。在休斯顿，蔡英文参观了美国国家航空航天局（Nasa）的约翰逊航天中心，--由此成为首位参观美国政府机构的台湾总统。周一，蔡英文在推特发布了一张警察摩托车队的照片，显然他们护送她前往休斯敦机场。她有意识地展示了一次正式国事访问的象征，尽管实际上是不能有国事访问的。因为美国尽管与台湾结盟，但与台北没有外交关系。"

Mahathir Mohamad besucht China (Reuters)

马哈蒂尔访华

"友好却坚定"

《法兰克福汇报》题为"友好却坚定"（Freundlich, aber bestimmt）的文章写道：

"这不是马来西亚新总理马哈蒂尔第一次对中国在该国的做法作出批判性表态。但93岁的政坛老人在为期五天的访华之行中警告'新版殖民主义'，仍引人注意。尽管马哈蒂尔在人民大会堂没有明确说，他认为这样的殖民主义危险是从谁而来。……而当中国总理李克强直接问道，马来西亚是否与中国一道支持自由贸易时，马哈蒂尔说：'自由贸易也应当是公平贸易。'"

"马哈蒂尔之后宣布，其政府取消了多个前任纳吉布与中国建筑商签署的合同。价值134亿美元的东岸铁路修建计划，以及一个天然气管道计划目前被推翻。……此前外界还曾猜测，马哈蒂尔访华是希望就这些合同谈判出更好的条件。"

文章写道："由此，马哈蒂尔成为又一个警告北京通过慷慨的贷款而促使其它国家陷入政治依赖性的声音。12月批评声起：斯里兰卡不得不将汉班托塔港99年的使用权移交给中国，因为无法支付债务。"

"不过，在一切批判性的声调之外，五天的中国之行也旨在维护关系。马来西亚总理周二努力进行平衡。'我相信，中国也不希望马来西亚成为一个破产的国家，'海峡时报引述说。总理甚至表达希望，中国能在马来西亚解决内部财政问题上提供帮助。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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