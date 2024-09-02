德语媒体：莫迪基辅之行中的中国因素

俄罗斯发起侵乌战争两年半之后，印度总理莫迪对乌克兰进行了“历史性的访问”。分析家们认为，作为俄罗斯的传统盟友，莫迪的此次基辅之行，同微妙的中印关系也有直接关联。

（德国之声中文网）去年年初，俄罗斯侵乌战争爆发一年之际，印度总理莫迪曾到访莫斯科，并同俄罗斯总统普京热烈拥抱。不过，《新苏黎世报》文章认为，莫迪访俄只是传统盟友之间的例行公事，其意义完全不能同莫迪此次的基辅之行相提并论。这篇题为《莫迪在基辅向西方发出信号》的长篇分析文章写道：

“俄印伙伴关系可以追溯至冷战时期。在长达几十年的时间里，作为不结盟运动的成员，印度一直视俄罗斯为可靠盟友以及先进武器的供应国。直到今天，俄罗斯仍对印度具有重要意义，认为俄罗斯是欧亚大陆上对中国的重要抗衡。对于印度来说，一旦巴基斯坦、中国和俄罗斯三个核大国走得太近，无异于一场地缘政治层面上的噩梦。一段时间来，俄罗斯同中国的密切关系令印度深感忧虑。在印度看来，同中俄两国共同出席一些多边合作机制具有非常重要的意义。这其中就包括金砖集团以及囊括多个欧亚国家的上海合作组织。

与此同时，西方在印度地缘政治战略中扮演的角色也越来越重要，而这一战略的核心就是对中国的快速崛起进行管控。至迟从2020年5月中印再度爆发边境冲突后，印度就已经将中国视为其紧迫的安全威胁，并期望借助美国来遏制中国的霸权主张。2023年6月，莫迪在美国国会发表演说，称世界正面临‘陷入无规则对抗的危险’，并强调只有印美两国精诚合作，才能遏制这一趋势。莫迪表示，印度和美国在打造‘自由、开放和包容的印太地区愿景’的问题上达成了共识。莫迪在演讲中称，美印日澳四国组成的安全对话机制Quad是一支‘向善的力量’，而中国则对该机制充满了敌意。”

微妙的中印俄三角关系：2016年7月，莫迪，普京和习近平在印度金砖峰会上。（资料图） 图像来源: Anupam Nath/AP/picture alliance

莫迪出访基辅之际，中国总理李强也正在莫斯科访问。或许这只是时间上的巧合，但中印的外交取向由此可见一斑。

“中国当然也对东欧有兴趣。莫迪访问波兰和乌克兰之前，中国党和国家领导人习近平今年五月在访问法国和塞尔维亚之后，则访问了匈牙利。这无疑形成了鲜明的对比，匈牙利是俄罗斯在欧盟内最亲密的盟友，而波兰则是欧盟内俄罗斯最坚定的反对者。

在俄乌战争问题上，中国、日本和印度等三个重要亚洲国家采取了不同的立场。中国站在俄罗斯一边，并以向俄罗斯大量提供军民两用产品等方式，对战争提供支持。日本则义无反顾地站在乌克兰和西方阵营一侧，部分原因是日本认为印太地区面临同样的危险，因为一心希望成为霸主的中国也在不断提出领土要求。

印度并不想明确选边站。但73岁的莫迪总理搭乘火车出访基辅足以表明印度对乌克兰捍卫主权的支持。”

对于印度总理莫迪的基辅之行及其对中印角力的影响，《世界报》写道：

“在俄乌战争中，印度宣称中立，并呼吁应以俄乌双方都能接受的方式结束冲突。但间接层面上，印度与中国一样，都站在了俄罗斯一边，并为俄罗斯的侵略战争提供了资金。同其主要地缘政治对手中国一样，莫迪的印度也从与俄罗斯的石油交易中获益匪浅，而这在战前是不可能的。

更重要的是，为了在中印关系异常艰难的背景下，使中印俄三角关系能够保持平衡，印度也离不开俄罗斯的帮助。而随着目前莫斯科对北京的依赖程度与日俱增，新德里已不得不采取反制措施。”

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