德语媒体：莫斯科要仔细听 北京向基辅靠近

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》写道，退出黑海粮食协议可能是俄罗斯总统犯的又一个严重错误。

评论写道："克里姆林宫的战争推动者基本没有政治上的朋友，最多只是利益盟友。如果现在最重要的利益盟友在联合国批评了普京的行为，那后者要仔细听。"

评论认为，只要普京对乌克兰的侵略战争对西方掣肘，中国对他就是满意的，也会在国际舞台上庇护他。然而，如果中国的利益受到直接影响，那所谓的友情很快就会消失。

评论写道，在粮食问题上，中国自身也受到影响。因此，北京在联合国呼吁制定新的协议。从外表看，呼吁当然是针对冲突"双方"，但由于其中一方致使危机激化，可以想见，这一信息是发给谁。

评论认为，没有俄罗斯，中国照样参与世界政治。但没有北京，莫斯科可能比先前还要更快地退出国际舞台。

亦近亦远

《法兰克福评论报》认为，中国驻敖德萨领馆在一次袭击中受损，以及乌克兰粮食协定停止，这都让中国对俄罗斯颇为愤怒。北京因而加强靠近基辅。

文章分析道："尽管中国生活着世界上18%的人口，但农田仅占全球的9%。…中国近三成进口玉米来自乌克兰。"

文章写道："泽连斯基称，新近俄罗斯对敖德萨的袭击也导致6万吨原本要出口到中国的农产品被毁。乌克兰总统周三说：'这意味着，人人都受到俄罗斯恐怖主义的影响。'"

文章写道，乌克兰经济部长上周五访问了北京。"卡齐卡（Taras Kachka）受到了中国商务部副部长凌激的接见。这是自战争爆发以来，北京接见的最高级别乌克兰官员。会晤后北京称，未来希望从乌克兰进口更多'高价值的产品'。中国目前正面临干旱、洪水，供给情况愈加严峻。"

文章认为，除中国外，非洲和中东国家特别依赖与乌克兰的粮食出口。"这些国家传统上与中国关系良好，--并且也知道中国对小伙伴俄罗斯有怎样的影响力。如果在世界舞台上始终作为负责任的行为者展现形象的中国继续容让普京，那么对国家主席习近平来说也会声望受损。"

文章认为，除了粮食协议之外，普里戈津的瓦格纳雇佣军兵变事件，也令北京忧虑。"北京最不想要的就是一个不稳定的邻国。毕竟两国拥有4200公里的共同边界。这也意味着，如果中国的确希望战争尽快结束，…那么也是要避免普京政权全面崩塌。也因此，北京没有加入西方对俄罗斯的制裁，反而甚至还扩大了贸易关系。"

不过，文章也指出，中国毫无要停止与俄罗斯军事合作的意向。就在周四，双方开始了为期四天的在日本海的军事演习。

文章认为，中国在对待俄罗斯的态度上是又近又远。"但如果普京在乌克兰战争中继续伤害北京的利益，那中国的耐心可能有一天会消失。"

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