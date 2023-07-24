 德语媒体：莫斯科要仔细听 北京向基辅靠近 | 媒体看中国 | DW | 24.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：莫斯科要仔细听 北京向基辅靠近

《法兰克福汇报》评论道，如果中国的利益受到触动，与普京的"友谊"很快就凉。《法兰克福评论报》认为，中俄"无上限的"友谊出现了裂痕。

Russlands Putin führt Gespräche mit Chinas Xi in Moskau

中俄关系“亦近亦远”——北京近日也接见了乌克兰高级代表

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》写道，退出黑海粮食协议可能是俄罗斯总统犯的又一个严重错误。

评论写道："克里姆林宫的战争推动者基本没有政治上的朋友，最多只是利益盟友。如果现在最重要的利益盟友在联合国批评了普京的行为，那后者要仔细听。"

评论认为，只要普京对乌克兰的侵略战争对西方掣肘，中国对他就是满意的，也会在国际舞台上庇护他。然而，如果中国的利益受到直接影响，那所谓的友情很快就会消失。

评论写道，在粮食问题上，中国自身也受到影响。因此，北京在联合国呼吁制定新的协议。从外表看，呼吁当然是针对冲突"双方"，但由于其中一方致使危机激化，可以想见，这一信息是发给谁。

评论认为，没有俄罗斯，中国照样参与世界政治。但没有北京，莫斯科可能比先前还要更快地退出国际舞台。

亦近亦远

《法兰克福评论报》认为，中国驻敖德萨领馆在一次袭击中受损，以及乌克兰粮食协定停止，这都让中国对俄罗斯颇为愤怒。北京因而加强靠近基辅。

文章分析道："尽管中国生活着世界上18%的人口，但农田仅占全球的9%。…中国近三成进口玉米来自乌克兰。"

文章写道："泽连斯基称，新近俄罗斯对敖德萨的袭击也导致6万吨原本要出口到中国的农产品被毁。乌克兰总统周三说：'这意味着，人人都受到俄罗斯恐怖主义的影响。'"

Brüssel I Handelsbeauftragter der Ukraine Taras Kachka

（资料图片）乌克兰经济部长卡齐卡

文章写道，乌克兰经济部长上周五访问了北京。"卡齐卡（Taras Kachka）受到了中国商务部副部长凌激的接见。这是自战争爆发以来，北京接见的最高级别乌克兰官员。会晤后北京称，未来希望从乌克兰进口更多'高价值的产品'。中国目前正面临干旱、洪水，供给情况愈加严峻。"

文章认为，除中国外，非洲和中东国家特别依赖与乌克兰的粮食出口。"这些国家传统上与中国关系良好，--并且也知道中国对小伙伴俄罗斯有怎样的影响力。如果在世界舞台上始终作为负责任的行为者展现形象的中国继续容让普京，那么对国家主席习近平来说也会声望受损。"

文章认为，除了粮食协议之外，普里戈津的瓦格纳雇佣军兵变事件，也令北京忧虑。"北京最不想要的就是一个不稳定的邻国。毕竟两国拥有4200公里的共同边界。这也意味着，如果中国的确希望战争尽快结束，…那么也是要避免普京政权全面崩塌。也因此，北京没有加入西方对俄罗斯的制裁，反而甚至还扩大了贸易关系。"

不过，文章也指出，中国毫无要停止与俄罗斯军事合作的意向。就在周四，双方开始了为期四天的在日本海的军事演习。

文章认为，中国在对待俄罗斯的态度上是又近又远。"但如果普京在乌克兰战争中继续伤害北京的利益，那中国的耐心可能有一天会消失。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Saint-Kitts-and-Nevis-flagged bulker TK Majestic, carrying grain under the UN's Black Sea Grain Initiative, waits in the southern anchorage of the Bosphorus in Istanbul, Turkey July 15, 2023. REUTERS/Mehmet Emin Caliskan

黑海谷物协议 俄警告勿擅自行动 18.07.2023

克里姆林宫周二警告说，在未获得俄罗斯安全保障的情况下，从乌克兰的黑海港口运输粮食将带来风险，因基辅也使用该水域进行军事活动。与此同时，据媒体报道，中国是此前"黑海谷物倡议"下最大的进口国。

Anadolu Agency's Best Pictures of 2022: An aerial view of Sierra Leone-flagged dry cargo ship Razoni, carrying a cargo of 26,527 tons of corn, leaves from Istanbul, Turkiye and passes surroundings of Yavuz Sultan Selim Bridge to reach Lebanon after inspections are completed by Representatives of Russia, Ukraine, Turkiye and the United Nations (UN) of the Joint Coordination Center (JCC) complete inspection on August 03, 2022. The UN, Russia, and Ukraine signed a deal on July 22 to reopen three Ukrainian ports -- Odessa, Chernomorsk, and Yuzhny -- for grain that has been stuck for months because of the ongoing Russia-Ukraine war, which is now in its sixth month. Ali Atmaca / Anadolu Agency

俄罗斯宣布中止执行黑海谷物倡议 17.07.2023

本周一，俄罗斯宣布中止执行黑海谷物倡议。俄罗斯和乌克兰两国代表去年7月在土耳其签署该协议，确保乌克兰可以通过黑海对外出口粮食。专家们认为不排除全球粮食价格因此而上涨的可能性。德国政府呼吁俄罗斯重新延长相关协议。

FILE 21.07.2023 - Olha stands among debris of a farm storage building destroyed during a Russian attack in Odesa region, Ukraine, on July 21, 2023. Russia has repeatedly fired missiles and drones at Ukrainian ports key to sending grain to the world. Moscow has declared large swaths of the Black Sea dangerous for shipping. (AP Photo/Libkos, File)

空袭持续 布林肯称基辅收回半数失地 24.07.2023

莫斯科遭受无人机袭击，无人伤亡。俄继续空袭乌南部港口基础设施。俄情报部门称运粮船可能用于为乌克兰提供炸药。