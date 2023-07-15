德语媒体：莫徒务近功

（德国之声中文网）旗下拥有多家地区性大报的德国《编辑部网络》以"中国悬念片仍在继续"为题，刊发评论指出，新的对华战略文件至少说明，德国政府愈发意识到了德中关系里的问题，但是许多关键问题依然没有答案。

"找到一条不轻视自己价值观的路线，绝非易事。德国政府声称，这条路线现在变得更清晰了。至少，大家愈发意识到了问题，认识到必须寻找中国以外的替代方案。联邦内阁至少拿出了一份共同行动框架，但是具体内容依然很单薄。"

"这恰恰牵涉到许多艰难议题。比如，新战略并没有明确定义什么才是'需要保护的关键基础设施'，相关的法律依然缺位。也就是说，不久前总理府、外交部、经济部围绕中资入股汉堡港码头的争议，类似事件在新战略出台后依然会再次发生。"

"最明显的问题则是依然没有对企业提出明确警告、要求他们不要完全押宝中国业务，因为联邦政府无法为所有的错误投资决定提供担保。在这个议题上，也需要更详细的规则。"

"关于中国的悬疑片仍在继续。而且，它还有着另一个更加重要的层面：欧盟也必须就对华关系形成共同立场。要是中国人收购德国港口不成、转而去收购了荷兰港口，要是短期利益依然胜过长期考量，那么德国的对华战略就不会有什么收获。"

杜赛尔多夫出版的《商报》以"新对华战略必须只是一个开端"为题，刊发评论指出，相比新战略文件本身，更重要的是实际行动。

"子曰：见小利则大事不成。用这句话来概括德国政府今后的对华战略再贴切不过了。德国要想经受住越发自信的新兴经济强国的挑战，就必须要团结、必须要明确自己的目标。而且，联邦政府各部委必须要顾大局，而不是钻营短期利益各自为战。"

"现在的根本问题依然是：每个部门可能仍然在遵从自己的对华战略，有足够的例子能体现这一点：比如，在德国交通部看来，建设5G网络时押注中国科技厂商是合理的。但是情报机关却在警告中国产品的危险。又比如，德国的各科研机构支持扩大与中国的合作，联邦教科研部却就对华依赖性、中国施加影响力之风险提出了警告。德国总理想要借中国国企资金来拯救汉堡港，可是他的内阁部长们却看到了其中蕴藏的风险。这样的例子还有许许多多。"

"见一己小利则大事不成。比共同对华战略更重要的是共同的认知。面对经济强国中国的中央制威权，我们首先需要的就是团结。而且，今后的对华关系只会变得更加复杂。"

"在极短的时间内，习近平就极度按自己的意愿改变了中国。国家的管控在增强，经济和社会的自由度则在减小。而且我们有理由担心，这一切仅仅是开端。鉴于习近平已经用亲信取代了身边最后的温和批评者，没有人知道十年后的中国会是什么模样。"

德国大众在新疆设厂生产 饱受争议

《法兰克福汇报》以"不只是纸老虎"为题，刊发评论认为，不应当一味地对德国政府的新对华战略冷嘲热讽；德国政府开始地缘战略探索，这已然是一大进步。

"迄今为止，德国人对地缘经济战略都倍感陌生。一厢情愿地依赖俄罗斯能源已经揭示了这一点，但是为时已晚。"

"那么，靠外交辞令能否让北京领导人更公正地对待德国企业，能否让他们不再染指台湾？显然不会。这也不可能是这份战略文件之目标。它实际上是面向德国企业的。后者获得了许诺：今后依然可以开展对华、在华业务。同时，联邦政府也要求德企削减和中国做生意时的风险。这是正确的，因为那些经常热情谈论中国的大型德企在摆脱对华依赖方面做得太少。"

"德国联邦政府现在明确表示，将只为德企在华投资提供有限的担保。今后，德国企业必须就在华投资提交报告，并且在保密的原则下与联邦政府分析风险。这一措施的目标是：如果与中国爆发了冲突，德国纳税人不应该为这些企业掏腰包。"

"以往，这样的承诺屡屡被违背，这真是令人难以置信。现在重要的是，政府要以实际行动增加其宣称内容的可信度。只有这样，企业高管们才会重新考虑自己的经营战略，并且思考是否应该将其中国业务剥离为独立的公司。必须向他们传递明确的信号：谁要是现在不采取预防措施，届时倒楣也是活该。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。