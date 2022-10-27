 德语媒体：草率交易 后患无穷 | 媒体看中国 | DW | 28.10.2022

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德语媒体：草率交易 后患无穷

俄乌战争爆发后，柏林一直在强调减少对专制国家经济依赖的重要性。在此背景下，联邦政府又做出了允许中资企业收购汉堡港部分股权的决定，这一决定立即引起了激烈的讨论。

Deutschland China Diplomatie l Symbolbild

（德国之声中文网）德意志电台网站发表评论称，面对中国快速扩张的经济战略，德国政府显然并没有制定相应的应对策略。在这种背景下，中远集团随时都可以尝试进一步扩大在汉堡港的股权份额。这篇题为《草率交易 后患无穷》的评论写道：

"德国政府就中资企业收购汉堡港股权所做出的决议，既可以理解成部分同意，也可以理解为部分拒绝，总之，这充其量只是一个应急方案。允许中方收购24.9%的股份，显然要比出售35%股份好得多，但即便如此，中方占股仍然过高。更何况，中远集团是否拥有否决权，是否有权决定人事，这些都还没有定论。中远集团随时都可能尝试获得更多的股权，届时，德国政府内部又将不得不重新开始争论。

德国机器人制造商Kuka的结局就很能说明问题：中国公司美的集团也是先以小股东身份进入Kuka，而现如今Kuka已全部落入中国人之手。这绝非什么偶然事件，而是中国企业进军机器人和人工智能等核心技术领域的既定战略，国际物流也同样是中国企业的目标。

中国党和国家领导人习近平希望在2050年时，将中国建设成为军事和经济领域的世界霸主。为此目的，中国在不断扩大其'一带一路'倡议，希望控制全球贸易。而德国政府又有何作为呢？迄今为止，对于如何应对中国的经济利益扩张，德国政府既无应对计划，也无相应战略。仅仅大谈特谈'制度性对手'，还远远称不上有什么对华政策。"

德意志电台评论：汉堡港决议只是应急方案，德国需要清晰的对华路线。

德意志电台评论：汉堡港决议只是应急方案，德国需要清晰的对华路线。

评论指出，对于汉堡市长出身的德国总理肖尔茨来说，要不是政府内部反对呼声过高，他肯定会允许中国公司获得更多的股权。在他看来，经济利益显然比对北京专制政权亮明态度更为重要。

"肖尔茨显然不愿空手出访北京。事实上，这同丑化中国毫无关系，而是要明确说出德国所面临的风险。俄乌战争再次说明，严肃并及时地对待警示信号，实属必要。"

奥地利《王冠报》发表评论称，同其他14个欧洲港口一样，中国也将一只脚伸进了汉堡港。遍布全球的六十多个项目显示，中国人总是从小打小闹开始，一旦机会成熟，就会全盘接管，希腊的比雷埃夫斯港就是一个鲜明的例证。评论写道：

"如果欧洲进一步疲软，中国的机会就会进一步增高。这种做法是有历史传承的，历史上，中国并不会去发动大规模侵略战争，而是借助文化霸权扩大影响力。而现如今，中国已是基础设施建设方面的世界冠军，在'一带一路'的框架内，中国四处修建高速铁路、高速公路、以及难度惊人的超长桥梁项目。

澳大利亚前总理陆克文是西方政治家中名副其实的中国通，他接受《明镜》采访时曾说：'习近平就是想让整个世界对中国产生依赖。'

中远集团是一家国有企业，党是真正的管理者。北京利用西方的自由市场经济，不断渗透进当地事关国家安全的敏感基础设施，但与此同时，中国绝不允许外国资本进入其相应的基础设施。

过去几十年来，中国一直在执行这种潜移默化的战略，对此视而不见听之任之，是何等的无知？"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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