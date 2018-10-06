德语媒体：范冰冰事件的“杀鸡儆猴”效应

（德国之声中文网）美国《商业周刊》报道称，中国军方黑客借助微型芯片从苹果和亚马逊公司服务器盗取了敏感数据。涉事公司则对相关报道予以坚决驳斥。德国《商报》发表评论认为，无论这一事件本身是否属实，但有一点却是没有争议的。那就是，在数字化的当今世界，每一个人都应做好数据被操控的心理准备。这篇题为《我们应如何防范网络间谍》的评论写道："

"冷战时期，间谍会将发报机藏在鞋跟里，或者将照相机做成打火机的样子。而今天，会在电脑里隐藏芯片，或利用软件里的程序漏洞。这并不仅局限于中国或美国间谍，任何拥有相关技术和能力的国家也都会这样做。

美国媒体指控中国军方在美公司服务器植入秘密芯片

网络世界的间谍行为有各种各样的动机，大多数情况下则是出于经济利益。有时也是为了尽早发现相关国家的政治走向或对其施加影响。然而，搜集普通民众的信息有什么意义呢？哪些从苹果手机用户搜集来的数据会有什么用途呢？

对于这个问题，恐怕那些搜集信息的人一时都难以解释清楚。对他们来讲，拥有这些数据是最重要的。这也正是大数据的意义所在：数据量越大，越容易从中发现模型，也就越容易找到迄今为止还没有人发现的相互关联性。"

中国著名影星范冰冰失踪几个月后，终于有了官方说法：范冰冰因偷漏税问题接受了调查，被责令按期缴纳税款、滞纳金、罚款超8.83亿元。周日版的《新苏黎世报》发表评论，题为《借来的荣誉》。评论称：

"为了逃过牢狱之灾，范冰冰不得不在年底前缴纳8.8亿元的罚金。尽管金额巨大，但想必范冰冰是有能力支付的。2013年以来，《福布斯》中国收入最高名人排行榜中，范冰冰一直高居榜首。仅去年的年收入估计就有五千万瑞士法郎之多。

中国官媒发布范冰冰受处罚消息之后数小时，范冰冰本人也通过微博发布了道歉信。她表示非常惭愧内疚，也完全接受处罚。她写道；'没有党和国家的好政策，没有人民群众的爱护，就没有范冰冰。'"

表面上看起来，范冰冰事件似乎就此尘埃落定，但《新苏黎世报》评论认为，范冰冰事件绝非偷漏税这样简单。

"共产党想通过范冰冰事件发出一个警示信号，同时也将党塑造成法律和公正的捍卫者。尽管在现代中国，总是有一小部分人得以快速致富，但是党和国家领导人习近平要告诉民众，他会努力维护公正。过去几年来，习近平曾多次批评娱乐业和部分艺术家不能'辨别善恶'，只会制造'垃圾'。

也就是说，中国领导层也要确立在艺术届的最高领导权，以便所有人都明白，一切荣誉和地位都是党暂时借给你的，随时都可能收回。"

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