德语媒体：苹果供应商上演中国大逃离

（德国之声中文网）中美之间的贸易战也给苹果公司经久不衰的成功战略"美国设计，中国制造"带来影响。德国《商报》指出，因为担心贸易摩擦升级，不断有苹果供应商撤出中国，转移到附近的东南亚国家进行生产。最近的例子是苹果合作伙伴和硕，这家公司是继富士康之后最大的iPhone制造商，中国大陆是这家台湾企业多年的主要生产地："就在两年多之前--特朗普当选之前几个月，这家供应商还表示要扩大在中国的厂房。现在这家企业认为必须得转变策略，目标是东盟成员国家。"

作者指出："在中国工厂拥有成千上万员工的和硕是一系列从中国一步步撤出中国的苹果供应商之一。他们希望在东南亚建立工厂，保护自己免受贸易冲突的影响。"

虽然iPhone以及一些苹果产品被豁免美国关税，不过这些供应商担心，中美双方一旦矛盾激化，相关政策会被取消。

习近平和特朗普将会在本月G20峰会期间就贸易争端的发展进行讨论。特朗普表示，如果双方达不成共识，将再次会对中国的进口货物加征关税。

题目为"苹果供应商逃离中国"（Apple-Zulieferer fliehen aus China）的文章接着历数了一些从中国撤走的苹果供应商，组装Airpods的歌尔声学股份有限公司Goertek将部分生产线转移到越南，给苹果提供充电产品的正崴精密（Cheng Uei）也开启紧急计划，在泰国、越南和菲律宾开设新厂。

今年夏天，苹果零部件供应商Delta Electronics就宣布以超过200万美元的价格收购了一家泰国公司。这家公司的负责人海英俊表示，不会放弃中国的生产基地："但我们的策略会给公司提供更多选择，来应对不确定性。"

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文章指出，不只苹果供应商将生产基地转到东南亚，其他的大型电子生产商也把生产转移到中国的邻国："最近在苏州和深圳的中国工厂为美国市场生产汽车电子产品的松下集团， 现在计划将生产转移到泰国和马来西亚等国家。"

"根据美国中国商会10月底发布的研究报告，有一半的受访在华美企计划将产能从中国转移到其他国家，这些想撤出或至少计划部分撤出中国市场的企业中，约75%都把厂址锁定东南亚国家。而欧洲中国商会的一项调查显示，在欧洲公司中，有17％的受访者表示，由于贸易纠纷计划推迟投资。因为惩罚性关税或提高成本，11％的人正在考虑重新安置生产。"

文章也指出，贸易战并非是企业撤离中国的唯一原因，还有人工成本上涨等因素。市场研究公司易观国际(Canalys)分析师贾莫(音译Jia Mo)指出，外企纷纷撤出，虽然短期以来中国会感到痛楚，但长期来看，这些工厂的消失并非是件坏事："中国希望成为一个技术创新中心，更加注重高科技。"

中德人权对话可能泡汤？

明镜在线（Spiegel Online）关注到中国驻柏林大使馆发出的声明。文章写道，本周四，联邦议院就新疆人权问题进行了讨论，中方很快对此发出愤怒的回应。根据中国驻德国大使馆网站发表的声明：" 德国联邦议院不顾中方强烈反对讨论并指责了所谓中国新疆的"人权问题"，中方对此强烈不满，并就此向联邦议院及政府提出严正交涉。"声明还说，德国议院的这种做法"是对中国内政和主权的粗暴干涉。"

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题目为"联邦议院辩论激怒中国驻德大使馆"（Chinas Botschaft empört über Bundestagsdebatte）的文章写道："中国驻德使馆的这份声明措辞非同寻常的严厉。按照计划，12月初，新一轮德中人权对话即将展开。现在这份声明或许意味着，北京可能再次取消这次活动。"

基民盟/基社盟的议会党团人权政策发言人布兰特（Michael Brand）对中国的激烈反应表示不满，他说，北京不仅要争夺经济上的主导地位，而且还试图干涉西方自由体制，但这种做法无助于提高中国在世界上的声誉。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点