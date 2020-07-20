德语媒体：英国为何敢挑战中国

（德国之声中文网）《世界报》报道称，在对华关系方面，伦敦显得更为自信和强硬，但这种外交政策同时也暗藏着巨大风险。这篇题为《英国敢于向中国公开挑战》的文章写道：

"摆脱了布鲁塞尔共识政策的束缚之后，约翰逊开始展示肌肉。英国政府上周宣布，将中国电讯企业华为排除在英国5G网建设之外，因为英国国家安全委员会认为，否则英国的基础设施将面临遭到中国人入侵的巨大潜在风险。约翰逊甚至还下令，在2027年前，将全部华为部件清除出英国的电讯网络。

"就此，英国首相站在了美国总统特朗普一侧。与欧盟不同的是，约翰逊迈出了明确的步伐，并敢于同中国人对抗。中国大使刘晓明警告说：'谁把中国当敌人，就不可能拥有黄金时代'。刘晓明这番话是指约翰逊前任卡梅伦对中英关系前景的高度评价。

英国政府新近采取的单方行动，实际也并非没有风险。中国是英国的第五大贸易伙伴。过去10年里，英国对华出口增长了百分之二百。中国资金和技术一度大量涌入英国的基础设施建设，从计划中的核能电厂，到通讯设备，无所不在。现在，英国的5G技术将延迟启动两年，费用也可能更为昂贵，而英国消费者将不得不为之买单。"

那么，面对中国这样一个经济大国，英国为什么甘愿承担风险呢？文章接着写道：

"外交大臣拉布七月初曾在下院表示，英国将为'建立美好世界和捍卫人权而努力奋斗'。此前，英国曾表示愿为300万香港居民提供英国签证，甚至允许他们在英国永久定居。这无疑又是一次针对北京的宣战行为，此前北京以其国安法为1997年同英国达成的一国两制原则划上了句号。"

德国网络支付服务公司Wirecard因财务造假濒临破产。随着调查的深入，德国金融监管部门未能履行监督义务的嫌疑越来越多。更有甚者，据《明镜》周刊报道，德国总理默克尔甚至还曾亲自为该公司打入中国市场付出过努力：

"Wirecard丑闻中，德国政府究竟扮演了什么角色？这类质疑很多，其中一个问题已经有了答案。继〈明镜〉周刊报道了总理府曾利用默克尔访华之机为Wirecard开展游说的消息之后，德国政府终于承认，默克尔总理曾亲自在中国谈及Wirecard问题。政府发言人德默尔（ Ulrike Demmer）表示：'默克尔确实曾谈及这个话题。'这位发言人没有透露当时会谈的具体内容，她表示，原则上，总理府经常会利用外访机会推介德国企业。"

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