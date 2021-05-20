德语媒体：若中俄成为密友 欧洲的安全指望谁？

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》刊登瑞士苏黎世联邦理工学院安全研究中心(The Center for Security Studies)学者卡尔森（Brian G. Carlson）撰写的分析评论《中国龙与俄罗斯熊共舞》（Der chinesische Drache tanzt mit dem russischen Bären）。文章指出，中国和俄罗斯两个大国相互靠近对西方国家的安全构成影响。对于美国而言，同时开辟两条战线将是一个可怕的场景。

文章开篇便分析指出，“虽然北京和莫斯科之间并未结成联盟，但是它们在外交和安全政治事务方面的合作越来越多。它们在很多国际问题上的立场接近，在联合国安理会中常常采取相同的态度。除此之外，两国间正在加大国防事务上的合作。这主要表现在俄罗斯向中国出售高精尖武器以及中俄两国共同举行一系列陆上和海上联合军演”。

文章分析认为，虽然中俄两国没有计划在欧洲地区采取共同军事行动，而且在可预见的未来也不存在这种可能性，但是“这两个大国间的伙伴关系会使美国的全球战略变得更加复杂。中俄之间的牢固关系会让它们在战略上相互支持，而且无需担心特别是在危机中各自的伙伴可能会转而投向西方。这就赋予了北京和莫斯科更多的回旋余地来巩固各自的地区势力范围。中俄在欧洲的协调行动最多存在于有限的范围，但是两国零星采取的个别行动可能会影响到该地区的安全。 ”

文章写道：“对于华盛顿方面来说，最大的风险是同时开辟两个战场。无论如何，中国日益增长的影响力正迫使美国将更多的注意力、资源和军事力量投入到印太地区。这就意味着，欧洲必须越来越多地自己照管自己的安全。”

“拜登政府对中国和俄罗斯采取了双重战略：一方面，拜登政府在各方共同关心的话题上寻求合作；另一方面，华盛顿方面试图限制这两个大国的影响力。为了实施这一战略，美国需要仰赖包括跨大西洋伙伴内在的盟友的帮助。”

文章指出，“最近有越来越多的证据显示，在某些情况下，即便只是一个大国，美国也很难将其击败（更遑论同时与中俄两国作战）。新近做出的一系列兵棋推演中，美国连同盟友无论是与中国还是与俄罗斯交战，推演的结果都是美国领导的盟军一方遭受惨败。这也显示出，保卫台湾避免受到可能来自中国大陆的武力进攻也将会变得越来越困难。而北约也可能在与俄罗斯争夺波罗的海国家的战争中失败”。

文章写道：“美国及其欧洲盟友在应对地缘政治现实方面面对不同的选项。一些观察人士主张改善美俄关系，以防止莫斯科与中国的关系变得过于亲密。他们认为，从长远来看美国甚至可以让俄罗斯参与反中联盟。他们当中很多人认为，美国应该从欧洲撤军，集中精力于亚洲，并让欧洲人自己维护欧洲安全。”

“事实上，西方国家的决策者们应该寻找遏制中俄两国扩大合作伙伴关系的可能性。但就眼前来说，成功的可能性不大。因为中俄两国都非常重视且不愿放弃相互之间的伙伴关系。……拜登总统承诺加强同盟友之间的合作并且表明他准备在不同的问题上对抗中俄两国。……欧洲盟国赞扬华盛顿对跨大西洋关系做出的新承诺，但是在涉及中俄两国的问题上（同美国一道）采取联合行动却并不容易”。

文章最后写道：“中国的崛起将迫使美国在未来一些年将重点放在亚洲。 美国将继续支持北约，但欧洲国家可以通过增加国防开支并通过在北约中更多地参与确保欧洲安全，来为跨大西洋伙伴关系做出重要贡献。 ”

欧洲的中国战略也需要潜在的威慑力

德国时代在线发表德国墨卡托中国研究中心高级副研究员毛汉斯（Hanns W. Maull）撰写的客座评论《中国战略也需要潜在的威慑力》（Eine China-Strategie braucht auch Abschreckungspotenzial）。这篇评论指出，欧盟与中国之间既是伙伴也是竞争者和制度性对手。“欧盟必须重新设置与威权中国之间的关系。这样做将有助于不再将政治和经济区分对待”。

作者在评论中为德国以及欧盟的对华政策提出4点建议。作者认为，“首先，将对华关系分为方便和不便的政策领域的设想存在很大问题。因为这种设想刚好有益于中国高度的协调政策，而忽略了伙伴、竞争对手和制度性对手三重要素之间的相互作用和重叠性”。

“第二，建立有效的防卫和具有可信性的威慑力需要对中国在欧洲的活动进行全面清查。……在对中国在欧洲的颠覆性政治影响获得详细全面掌握之前，欧洲还有很长的路要走。”

“第三，必须创造法律先决条件，以便能够在各种可能的情况下动员欧盟的经济力量进行制裁。……第四，(德国和欧盟)需要发展相关能力，制定和实施一个名副其实的德国和欧洲中国战略。也就是说，中国战略不仅要制定原则和大致的目标，而且要描述实施这些原则和目标的方式方法，并采取相应的行动。”

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