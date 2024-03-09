德语媒体：若不遏制中国 必然引火烧身

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》以"中国帝国主义是真正的威胁"为题，刊发评论指出，中国外长王毅的强硬表态再次说明，西方国家现在必须出手来遏制对内越发专制、对外越发具有攻击性的中国帝国主义。王毅在全国人大会议期间说，台独分子必遭历史清算、国际上的台独纵容者必引火烧身、自食苦果。

"中国正在贯彻其帝国主义目标，想要开疆拓土，还不厌其烦地威胁并挑衅其对手。只要看一眼中国官方出版的地图，就能清楚地了解中国的领土诉求。中共当局想要占领的土地都印在了地图上：台湾、其他国家亦提有主权声索的东海或南海岛礁、一个俄罗斯岛屿的一部分、马来西亚的一片专属经济区海域、印度的阿鲁纳恰尔邦。在中国的地图上，这部分被称作藏南。"

"这一切都傲慢且危险。掌权者习近平毫不隐讳自己的利益诉求，而且还在迅速拉拢盟友，包括俄罗斯以及众多中东、非洲国家。长远而言，习近平想要按照自己的价值观来重塑国际秩序，其一大目标就是消除可能危及中共权力的'外部威胁'。"

"海牙国际仲裁庭曾认定中国在南海的领土诉求无效，但是北京压根就不承认该裁决。中国当局还试图破坏联合国人权理事会等对话平台，并试图对世卫组织等机构进行渗透。我们决不能允许这种情况发生。西方人以及西方的盟友必须出手反制。对于中共当局在本国的打压行径也同样如此。"

"在2月中旬的慕尼黑安全会议期间，会议主席霍伊斯根(Christoph Heusgen)在和中国外长王毅一同参加讨论会时，就过问起了新疆地区的人权状况。这样做很好。然而，王毅随后却不受阻拦地用中共宣传口径进行回答，甚至会场上最终还响起了掌声，却没有人再提出异议。怎么可以这样呢？在场的所有政界人士以及学界专家想必都了解有关维吾尔人遭受系统性残酷打压、再教育营、数字化监控的报道。"

"如果西方人及其盟友对令人不悦的事情视而不见，就会成为北京当局宣传策略的一部分。对于中国的领土诉求也同样如此。全球贸易有一半都要通过台湾海峡，要是台海开战，世界经济将遭受直接的打击。所以，届时引火烧身的不是台湾的支持者，而是一切无视中国的帝国主义计划的人。"

小米的SU7原型车

《法兰克福汇报》以"尚有动向"为题，刊发评论关注了中国手机厂商小米打算生产电动汽车一事。作者注意到，小米在今年的巴塞罗那移动通信展上已经展示了一辆原型车。

"这辆原型车能不能不只是昙花一现，而是走向量产？这是可以想象的。毕竟，中国人在过去三年总共投入了100亿美元的研发资金，参与这辆小米电动车研发的员工数量也有3000人。小米知道如何制造并销售产品。除了智能手机，该公司还生产扫地机器人、空气炸锅、电动滑板车、耳机、平板电脑等各色商品。当然这并不能保证小米电动车也能成功。几年前，家电厂商戴森也曾经涉足过电动汽车领域。不过就在他们准备投入生产和销售时，公司高层及时喊停，抛弃了电动汽车计划，因为他们已经预见到该项目无法取得足够的利润。"

"和当年的戴森一样，小米的电动汽车项目也是由老板亲自过问。小米创始人雷军如今几乎只聚焦于他最心心念念的造车计划。为了防止该项目撞墙，小米电动汽车计划先期集中精力于中国本土市场。然而，本土市场的成功并不能保证今后在国际市场也能领跑。而且，国际市场的成功反过来也并不一定需要本土市场的成功，小米自家的手机就在国际市场取得了比本土市场更大的成就。"

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小米华为推新款电动车 瞄准中高阶市场

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