德语媒体：芯片争夺战中的里程碑事件

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》评论称，尽管美日荷三国相关协议的具体内容外界尚不清楚，但可以肯定的是，中国获取西方的高端芯片制造设备将会变得难上加难。这篇题为《围堵中国的重要里程碑》的文章写道：

"在政治层面上，这一共识可谓是里程碑事件。早在2018年特朗普总统任内，华盛顿就开始向荷兰施压，并显然成功阻止了该国出售芯片制作技术的计划。荷兰首相吕特（Mark Rutte）访问白宫后不久，荷兰政府决定不再延长对华出口EUV光刻机的许可证，在该领域荷兰企业 ASML拥有垄断地位。这种设备借助极紫外光可以将数十亿个晶体管刻录到微芯片上，线路之间的距离只有三到七纳米。

一年前，华盛顿原本希望将芯片制造设备的禁运清单也扩展至上一代产品，即所谓的DUV光刻机。拜登政府为此提出的理由是，这一技术可被用于涵盖无人机到洲际导弹的广泛军事领域，从而会对美国的国家安全构成威胁。然而，这一技术水准的芯片也可被用于汽车、电脑以及智能手机，而且现在这类芯片就已出现供货不足的问题，如汽车无法及时供货等等。如果全面禁止向中国出口，荷兰企业 ASML的生意将大受影响，毕竟一台设备的售价就高达一亿六千万欧元。

上周，荷兰首相吕特接受《法兰克福汇报》及其他国际媒体采访时表示，相关谈判中荷兰方面提出的三项条件是，'如果有人说，西方在芯片领域的高端技术不能被随便输送到世界任何一个地方，这一点我们完全赞同。第二，包括欧洲、美国和亚洲在内的西方技术领先地位必须得到保持。第三，我们也必须考虑到供应链问题，因为许多芯片也会被用于冰箱、汽车和电视机，而这些并不属于高科技范畴。'吕特提出的第三点，也是争执的核心点。尽管美日荷三方协议的细节，目前还不得而知，但种种迹象显示，DUV光刻机可能只会有一部分被列入禁运清单。去年十月，美国单方面宣布的对华芯片禁令中，也只涉及最新一代的芯片技术，而在汽车行业中被广泛运用的老一代芯片，则并未受到十月禁运令的影响。"

《法兰克福汇报》报道称，为了让日本和荷兰也加入对华禁运的行列，过去一年中，拜登政府同日荷高层举行了一系列谈判，并在今年一月举行过首脑级会晤。

"美国人宣称，北京会利用上述先进技术推动'军事现代化'，包括在军事技术中投入人工智能以及改善包括大规模杀伤性武器等各类武器的操控性能。除此之外，中国还会在无视人权保障的情况下使用高科技，比如对本国民众实施监控。迄今为止，白宫尚未就美日荷对华禁售协议发表评论。有媒体报道称，鉴于内容高度敏感，各方很可能会长期保持缄默，更何况，东京和海牙也担心会因此遭到北京的报复。"

中国方面解除因防疫需要而制定的出入境限制之后，前来香港特区接种辉瑞疫苗的大陆人一直络绎不绝。《每日新闻》（Tagesschau.de)发自香港的报道称：

"迄今为止，中国一直没有向任何一款信使核糖核酸（mRNA）疫苗发放许可证，也拒绝了境外一切提供疫苗或开展合作的建议。可以肯定的是，疫情爆发初期，中国的mRNA技术还远远落后于 BioNTech和莫得纳（Moderna）等西方制药企业。

尽管如此，德国 BioNTech公司同中国复星药业的合作谈判最终也以失败告终，相关疫苗只获准进入中国特区香港。虽然中国目前正面临感染潮袭击，但今年一月，中国还是拒绝了欧盟向中方免费提供新冠疫苗的建议。

国际观察家普遍认为，中国在境外疫苗问题上的审慎态度主要是基于民族自豪感：中国只会批准使用本国疫苗， mRNA疫苗也必须是本国研发的。"

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