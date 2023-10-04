德语媒体：芯片之争，中国巧妙出牌

（德国之声中文网）“一年前，美国实施了历史性的（对华）芯片出口管制，旨在将中国半导体业发展冻结在现有技术水平上。而中国政府的反应则主要发生在幕后”，《新苏黎世报》10月4日一篇聚焦中国芯片发展的评论这样写道。



这篇题为《对美芯片冲突，中国精打细算，但长远来看，可能还不够》的评论在开头说，自习近平上台以来，中国在很多方面都告别了邓小平当年的韬光养晦战略。不过芯片领域则是一个例外，在芯片领域，“当美国实施新制裁时，北京没有愤怒地拍桌子，而是深思熟虑、巧妙出牌。”

文章提到，例如在2022年10月7日，美国推出针对中国芯片业的历史性制裁方案时，中国政府几乎没怎么公开回应，而是继续大力发展其“双轨战略”，这包含着三个方面：第一是选择更多幕后行动而不是高声批评美国；第二是开始建立一个不受制裁影响的中国芯片生态系统；第三是最近几个月，中国政府开始采取一系列针锋相对的行动，提醒美国及其盟友对中国的依赖，例如，中国对美光的禁令、在稀土领域的出口管制，以及向美国芯片巨头英特尔公司施压、限制一些人群使用苹果。

作者Matthias Sander对这三方面进行了详细论述，并且指出：“除了这些众所周知的措施外，中国可能还找到了躲避制裁的隐蔽方式。北京清华大学的一名美国交换生最近在一篇文章中说，由于 ‘后门和特殊许可’，清华大学的芯片研究所还可以继续使用最好的美国芯片设计软件。专家们还多次提到中国的空壳公司，这些公司掩盖了美国出口产品的真正接收方。”

这篇评论还提到，在某种程度上，美国的芯片产业也是中国的盟友，因为这些生产商不想放弃中国这个巨大的市场。“今年7月，美国芯片工业协会（SIA）实际上呼吁美国政府不要进一步实施制裁。据专家称，即使是目前的出口管制有时也执行得不严格，因为据称这些游说团体对于技术限制有自己的定义。”

“简而言之，尽管受到制裁，中国仍在尽其所能发展其芯片能力。中国的选择并不多，但正在明智地利用这些选择。”

不过，这篇评论也在最后指出，“虽然美国限制对华芯片出口的措施可能有缺陷和漏洞，然而它们确实对中国构成了巨大的技术挑战。如果中国不大规模地寻找漏洞、窃取技术，甚至发明一种全新的芯片生产方法，很难想象中国将如何移走这座大山”。

谁会是芯片大战的赢家？

中国风电企业为何能迅猛扩张？

德国《商报》10月2日发表评论《中国风电企业做对了很多事》，指出来自中国的风电制造商正在突飞猛进、进入新市场。“与欧洲企业相比，他们具有一些优势。”

作者Kathrin Witsch表示，多年来，中国的风电企业一直忙于填补自己的市场，欧美的行业巨头则拥有全球市场。“然而几年来，全球风能市场的力量平衡正在发生变化。中国风力涡轮机制造商的目光突然超越了国界，先转向亚洲，然后是南非、南美，如今也转向欧洲。”

文章指出，目前西方的风能公司深陷亏损。人们担心该行业会遭遇与欧洲太阳能产业相同的命运。

“有指控说，中国风电企业接受了国家的不公平补贴。甚至有传言称，每出口一台涡轮机就有一笔奖金。中国制造商则否认了这一点。”作者随后列举了中国风电企业究竟做对了哪些事情，让其获得突飞猛进的发展。

“中国对其国家发展和经济有明确的规划。这也包括风能行业。中国国内制造商当然受益于廉价贷款、采购原材料时的价格优势等好处。但中国风电企业的做法也与欧洲竞争对手完全不同。他们互相分享技术知识，让大家都收益。 ……西方涡轮机生产商却各自为政，互相抢夺市场份额。如果你想在未来有机会对抗中国的风电，这种情况就必须改变。”

“中国供应商的价格优势不仅来自于政府的支持，也来自其高水平的自动化。此外，中国供应商还受益于规模经济，这在欧洲几乎是不可能的。”

“中国企业的另一个关键优势是务实。目前让西门子歌美飒（Gamesa）陷入数十亿美元的生存危机（涡轮机在运行过程中出现问题）的情况在中国司空见惯。系统基本是在持续运行过程中进行测试的。如果出现问题，很快就会得到解决。不会太多谈论它。这在欧洲是不可想象的。”

而且，中国风力涡轮机的质量也不逊色。“所有专家都一致认为，在质量方面，金风科技的风机明显可以与欧洲风机相媲美。”

评论在最后写道，欧洲供应商们也并非毫无希望，也有其优势，可能还有一两年的时间来精简机构、优化成本、加快进程。最迟到那时，来自中国的风机将进入欧洲市场。

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