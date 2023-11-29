德语媒体：艰难的外交平衡

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表客座评论称，习近平最近同美国总统拜登举行会晤，并不意味着习的外交路线发生了根本性的变化，他只是为了应付一下来自党内的压力，在外交政策上做一些均衡性的调整。这篇题为《艰难的外交平衡》的评论写道：

"细究之下，不难发现，德语媒体：中美缓和政策或只是喘息之机习近平改善对美关系只是一种权宜之计。过去几个月里，这位党和国家领导人一直受到来自党内开明派的压力，其迄今为止的外交路线也受到越来越多的批评。为此，习近平做出了一些让步，比如让'战狼外交'有所收敛，以及柔化对美腔调等等。作为回报，习近平内政外交政策的基本路线则得到党内的支持。这也就意味着，习的政策并没有发生原则性的改变。



在意识形态方面，习近平追求的总体目标是建立一个新的世界秩序，而在这个新的世界秩序中，俄罗斯则是中国重要的战略伙伴。在习近平看来，美国是搅局者，是旧秩序的代表，并阻碍着中国的继续发展。习近平非常清楚，同拜登政府就取消高科技出口限制举行谈判完全是徒劳的。



在乌克兰问题上，习近平也有自己的盘算：战争拖得越久，克里姆林宫对北京的依赖就越大。中国对俄乌战争的立场是'亲俄中立'，也就是说，尽管中华人民共和国一再坚称其中立立场，但却毫无掩饰对俄罗斯的支持。

也正是由于意识形态领域的合拍，促使习近平决定在俄乌战争中支持俄罗斯。中俄两国领导人的共同点包括，反美主义、对西方的普遍反感以及对苏联时代的怀旧，普京对失去帝国疆域耿耿于怀，而习近平则对苏共的垮台念念不忘，除此之外，两人都对新世界秩序充满渴望。"





评论指出，俄乌战争爆发后，西方国家对俄罗斯实施了严厉的制裁措施。而与此同时，中国一方面扩大了对俄出口，一方面大量购买俄罗斯的原油和天然气，中俄贸易额将很快突破两千亿美元。





"就拜登与习近平在旧金山的会晤而言，这的确是中国外交政策不再一味对抗的良好开端。然而，习近平绝对不会因此背弃普京的俄罗斯。



问题在于，习近平的外交平衡之举能否真正达到预期效果呢。北京希望通过与美国表面上的和解为本国引入更多外国资本，同时又在努力与俄罗斯一道共同打造建立新的世界秩序。这两种努力很不合拍。"

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