（德国之声中文网）柏林出版的《世界报》以"德国可以承受这笔中国投资"为题，认为既然德国当局至今没能就"什么是关键基础设施"达成共识，不妨首先聚焦那些更加明显的中国扩张影响力的案例。

"在德国和欧洲，有着足够且越来越多的案例可以让我们对中国保持警觉和批判，促使我们降低对北京的经济依赖性，提升面对中国影响力的韧性。然而，中资企业寻求入股汉堡港福地码头却并非一个合适的杠杆。"

作者注意到，德国联邦信息安全局(BSI)将福地码头列入"关键基础设施"，从而试图对这桩入股案进行重新审核。但是德国总理府、汉堡政府、汉堡港口物流公司都强调，中远集团无意参股港口的土地、航道等基础设施，而只是参股其中一个码头，且无法接触到敏感的航运数据。

"这就揭露了具体操作流程上的缺陷：德国政府各部门根本就没能就关键基础设施的定义达成共识。中远集团许多年前就在希腊比雷埃夫斯港购置了土地，那才是事实上的基础设施。"

"在'一带一路'框架下，中国正在增加其他国家对其的依赖度。凭借华为等高科技企业，北京也在为窃取数据安装'后门'。直到今天，作为全球电信设备行业领军的华为已经没能被排除在德国5G网络建设之外。"

"所以，德国联邦信息安全局本应该主要关注这些案件。而汉堡港福地码头入股案，则不会威胁德国的国家安全。"

汉堡港福地码头

慕尼黑出版的《南德意志报》以"汉堡港早已依赖中国"为题，刊发评论指出，汉堡港之所以无法摆脱对中国的依赖，很大程度上是因为面临着其他欧洲港口的激烈竞争。

"汉堡港与中国的关系愈发密切，因为不论是德国工业界，还是德国消费者都喜欢购买中国产品。对于德国最重要的港口而言，中国就是最重要的客户。所以，汉堡无法承受惹怒中国的后果。"

作者指出，德国政府的决策者将无法忽略联邦信息安全局(BSI)把汉堡港福地码头列为关键基础设施。"经济部长哈贝克(Robert Habeck)想要避免产生新的依赖性，可是这算是合理的论据吗？贸易依赖中国由来已久，汉堡港的高管们想要通过吸纳中远集团入股来确保重要的货物来汉堡港转运。他们必须这么做，因为汉堡港已经连续多年面临重要性下滑的问题。"

"去年汉堡港的集装箱吞吐量为830万，仅仅位列欧洲第三，落后于荷兰鹿特丹(1440万箱)以及比利时安特卫普(1350万箱)。马士基正在荷兰鹿特丹扩建一个码头，从而再提升每年200万箱的吞吐量。而在汉堡港，2002年以来就未曾增加过新的停泊地。汉堡人面临许多自己的问题，不论是易北河的淤泥，还是太低矮的桥梁，抑或是不够自动化的港口设施。但他们面临的首要问题来自竞争者：在欧洲的各大港口中，汉堡是唯一一个仍未有中资入股的港口。"

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面对中国投资，欧洲该如何应对？

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